Nova istraga o Epstinovoj mreži: Javilo se 10 novih žrtava u Francuskoj

Desetak novih žrtava javilo se u okviru francuske istrage o mreži pokojnog američkog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina, izjavila je pariska tužiteljica.

Francuska je pokrenula istragu o trgovini ljudima nakon što je američko Ministarstvo pravosuđa u januaru objavilo novu seriju dokumenata iz istrage o osramoćenom finansijeru, koji je preminuo u zatvoru 2019. godine čekajući suđenje pod optužbama za trgovinu maloljetnicama zbog seksualnog iskorištavanja.

Javilo se oko 20 žrtava

Glavna pariska tužiteljica Lor Beko izjavila je za radio RTL da se, nakon javnog poziva u februaru, javilo dvadesetak žrtava. Neke od njih već su bile poznate istražiocima iz prijašnjih slučajeva.

"Ali, javile su se i nove žrtve, za koje uopšte nismo znali. Riječ je o njih desetak", kazala je Beko.

Dodala je da su odlučili da ih saslušaju.

"Neke od njih žive u inostranstvu pa su istražioci pokušali dogovoriti sastanke koji bi im odgovarali kad budu mogle doći u Pariz", pojasnila je Beko.

Tok istrage

Francuske sudije istražuju moguća krivična d‌jela izvršena u Francuskoj, kao i ona koja uključuju francuske državljane koji su omogućavali Epstinove zločine.

Istražioci pregledavaju Epstinove dokumente i provjeravaju sva imena koja su spomenule žrtve koje su se javile, rekla je tužiteljica.

"Ponovo smo uzeli Epstinove računare, njegove telefonske ispise, adresare", kazala je Beko.

Dodala je da će njen tim "podnositi zahtjeve za međunarodnu pomoć".

Francuski istražioci pretražili su Epstinov luksuzni stan u Parizu još u septembru 2019, mjesec dana nakon što je pronađen obješen u svojoj zatvorskoj ćeliji u Njujorku.

Drugi slučajevi

Među žrtvama koje su već bile poznate istražiocima su i žene koje su istupile tokom istraga o bivšem šefu evropske agencije za modele Žeraldu Mariju i pokojnom modnom agentu Žanu Luku Brunelu.

U martu je 15 žena pozvalo Francusku da istraži Marija zbog mogućih veza s Epstinom.

Istražioci su 2023. godine obustavili jednu drugu istragu o optužbama da je Mari počinio seksualno zlostavljanje osamdesetih i devedesetih godina prošlog vijeka, jer je nastupila zastara.

Francuske vlasti uhapsile su Brunela 2020. godine zbog optužbi da je seksualno zlostavljao maloljetnice i nabavljao žrtve za američkog milijardera. Pronađen je mrtav u zatvoru 2022. godine.

Dvije bivše manekenke izjavile su za AFP da ih je modni skaut Daniel Siad pripremao kako bi ih predao Epstinu u jednom slučaju tokom dvijehiljaditih, a Mariju u drugom slučaju tokom 1990-ih.

"U najnovijoj istrazi o trgovini ljudima još niko od osoba koje bi potencijalno mogle biti umiješane nije ispitan", rekla je Beko, prenosi Indeks.

Epstin je 2008. godine priznao krivicu za podvođenje d‌jevojke mlađe od 18 godina za prostituciju i odslužio je 13 mjeseci zatvora prije nego što je pušten na slobodu.