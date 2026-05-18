Logo
Large banner

Kojić: Blanuša bi odveo Srpsku u sunovrat i podaništvo

Autor:

ATV
18.05.2026 17:37

Komentari:

3
Којић: Блануша би одвео Српску у суноврат и подаништво
Foto: ATV

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić izjavio je da stavovi lidera SDS-a Branka Blanuše o Kristijanu Šmitu pokazuju nepoznavanje domaćeg i međunarodnog prava.

Kojić je ocijenio da takva politika vodi Republiku Srpsku u podanički položaj prema dijelu međunarodne zajednice i bošnjačkim političkim elitama koje žele da unište Srpsku.

Kojić je naglasio da Blanuša, koji očigledno želi da bude kandidat za predsjednika Republike Srpske, ne poznaje ni domaće, ni međunarodno pravo i da bi Srpsku odveo u sunovrat i propast.

On je naveo da bi Blanuša trebalo da zna da visokog predstavnika potvrđuje Savjet bezbjednosti UN, što nije slučaj sa Šmitom.

"Kristijan Šmit nije ambasador nijedne zemlje, niti konzul u BiH, što znači da on nema nikakav legitimitet niti je diplomata, već upravo ima status isključivo jednog turiste koji je došao iz Njemačke i koji je ovdje pokušao da sprovodi silu", ukazao je Kojić.

Prema njegovim riječima, zahvaljujući diplomatskoj ofanzivi predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i njegovog tima, Šmit će otići na način kako je i radio.

башта

Svijet

Porodični svinjac pretvorio u destileriju: Stefan umjesto krompira uzgaja aromatično bilje

"I treba da ode i ne treba da bude ovdje", poručio je Kojić.

On je ocijenio da Blanuša svojim stavom podržava sve ono što je Šmit donosio neustavno i nezakonito.

"Sve što je Šmit donio neustavno i nezakonito, u stvari narušava osnovni princip vladavine prava, a to je jednakost građana pred zakonom, jer građani su birali poslanike u Predstavničkom domu ili u Narodnoj skupštini Srpske da donose zakone, a nisu birali, niti je mogao biti biran Kristijan Šmit da to radi u ime građana Republike Srpske", rekao je Kojić.

Blanuša je izjavio za federalne medije da Šmit nije turista i da iz BiH odlazi jer mu, kako kaže, ističe mandat.

Na konstataciju novinara da nema mandat, Blanuša je odgovorio da ima, da je pet godina u BiH i da mu je mandat dao Savjet za sprovođenje mira u BiH, prenosi SRNA.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Kojić

Branko Blanuša

Republika Srpska

Kristijan Šmit

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Мушкарац сади биљке у башти.

Svijet

Porodični svinjac pretvorio u destileriju: Stefan umjesto krompira uzgaja aromatično bilje

2 h

0
Туга емоције

Ljubav i seks

Ovo je najgora stvar koju možete da uradite nakon raskida

2 h

0
Сладолед у чашици, са чоколадним мрвицама.

Ekonomija

Povlači se serija popularnog sladoleda: Izdato hitno upozorenje kupcima

2 h

0
Предсједник Српске Синиша Каран и највиши званичници разговарају у Бањалуци са организацијама проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.

Republika Srpska

Sastanak u Palati Republike: Rukovodstvo Srpske sa boračkim organizacijama u Banjaluci

2 h

0

Više iz rubrike

Предсједник Српске Синиша Каран и највиши званичници разговарају у Бањалуци са организацијама проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.

Republika Srpska

Sastanak u Palati Republike: Rukovodstvo Srpske sa boračkim organizacijama u Banjaluci

2 h

0
Дарко Младић син генерала Ратка Младића

Republika Srpska

Darko Mladić o zdravstvenom stanju generala: Nije dobio nikakvu novu terapiju

3 h

0
Александар Вучић и Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac sa Vučićem: Odnosi Srpske i Srbije na istorijskom maksimumu

5 h

0
књиге уџбеници

Republika Srpska

Besplatni udžbenici za više od 80.000 osnovaca u Srpskoj

5 h

0

  • Najnovije

19

59

Policajcima u Srbiji zabranjeno da obavljaju poslove privatnog obezbjeđenja

19

58

Gradonačelnik Drniša nakon ubistva maturanta: "Sistem nije zakazao"

19

47

Četvoro mrtvih u pucnjavi, napadač u bjekstvu: Haos na jugu Turske

19

41

Ne odustaje se od borbe za Mladićevo puštanje na liječenje

19

36

Crnogorska policija zabranila koncert Baje Malog Knindže

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner