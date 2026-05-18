Kojić: Blanuša bi odveo Srpsku u sunovrat i podaništvo

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić izjavio je da stavovi lidera SDS-a Branka Blanuše o Kristijanu Šmitu pokazuju nepoznavanje domaćeg i međunarodnog prava.

Kojić je ocijenio da takva politika vodi Republiku Srpsku u podanički položaj prema dijelu međunarodne zajednice i bošnjačkim političkim elitama koje žele da unište Srpsku.

Kojić je naglasio da Blanuša, koji očigledno želi da bude kandidat za predsjednika Republike Srpske, ne poznaje ni domaće, ni međunarodno pravo i da bi Srpsku odveo u sunovrat i propast.

On je naveo da bi Blanuša trebalo da zna da visokog predstavnika potvrđuje Savjet bezbjednosti UN, što nije slučaj sa Šmitom.

"Kristijan Šmit nije ambasador nijedne zemlje, niti konzul u BiH, što znači da on nema nikakav legitimitet niti je diplomata, već upravo ima status isključivo jednog turiste koji je došao iz Njemačke i koji je ovdje pokušao da sprovodi silu", ukazao je Kojić.

Prema njegovim riječima, zahvaljujući diplomatskoj ofanzivi predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i njegovog tima, Šmit će otići na način kako je i radio.

"I treba da ode i ne treba da bude ovdje", poručio je Kojić.

On je ocijenio da Blanuša svojim stavom podržava sve ono što je Šmit donosio neustavno i nezakonito.

"Sve što je Šmit donio neustavno i nezakonito, u stvari narušava osnovni princip vladavine prava, a to je jednakost građana pred zakonom, jer građani su birali poslanike u Predstavničkom domu ili u Narodnoj skupštini Srpske da donose zakone, a nisu birali, niti je mogao biti biran Kristijan Šmit da to radi u ime građana Republike Srpske", rekao je Kojić.

Blanuša je izjavio za federalne medije da Šmit nije turista i da iz BiH odlazi jer mu, kako kaže, ističe mandat.

Na konstataciju novinara da nema mandat, Blanuša je odgovorio da ima, da je pet godina u BiH i da mu je mandat dao Savjet za sprovođenje mira u BiH, prenosi SRNA.