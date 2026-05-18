Povlači se serija popularnog sladoleda: Izdato hitno upozorenje kupcima

Fabrika sladoleda „Štraus Femili“ povlači određene ukuse zbog rizika od metala. Potrošači se pozivaju da ne konzumiraju opozvane proizvode.

Kalifornijska fabrika sladoleda „Štraus Femili“ pokrenula je povlačenje određenih ukusa sladoleda zbog rizika od prisustva metala u tim proizvodima.

Republika Srpska Sastanak u Palati Republike: Rukovodstvo Srpske sa boračkim organizacijama u Banjaluci

Potrošači se pozivaju da ne konzumiraju opozvani sladoled i da ga bace, prenijeli su danas američki mediji pozivajući se na saopštenje Američke agencije za hranu i lijekove (FDA).

„Kalifornijska kompanija 'Štraus Femili Krimeri' povlači više organskih proizvoda sladoleda u različitim pakovanjima zbog mogućeg prisustva metalnih fragmenata“, navodi se u obavještenju koje je u petak objavila FDA, prenosi NBC Njuz.

(Kurir)