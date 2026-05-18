Mašina za baliranje sijena mladiću otkinula ruku, ljekari mu se bore za život

Autor:

ATV
18.05.2026 16:58

Хитна помоћ Требиње
Foto: ATV

Mladić D. Dž. (21) iz okoline Kuršumlije kojem je poljoprivredna mašina za baliranje sena 15. maja odsjekla ruku, operisan je u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu, a njegovo stanje je životno ugrožavajuće.

Povrijeđenom mladiću je pomoć prvo bila ukazana u Domu zdravlja u Kuršumliji, odakle je hitno transportovan u UKC Niš.

"Nakon prijema i hirurške intervencije, pacijent je primljen u jedinicu intenzivnog liječenja Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju. Prema riječima ljekara, njegovo opšte stanje je životno ugrožavajuće", navode u UKC Niš.

U niškom Kliničkom centru danas nije bilo moguće dobiti nikakve dodatne informacije kako o vrsti povrede koju je zadobio mladić, tako i o tome kakva je hirurška intervencija izvedena.

Prema pisanju medija, mladić D. Dž. (21) iz sela Grabovnica kod Kuršumlije povrijeđen je u petak oko 17 časova kada mu je konopac povukao ruku u mašinu za baliranje, koja mu je ruku isjekla do ramena.

Iako teško povrijeđen, mladić je uz pomoć komšije bio priseban do te mjere da je, navodno, odsečenu ruku uspio da izvuče. Od njegove kuće su ga članovi porodice odvezli u Dom zdravlja u Kuršumliji, odakle je transportovan u UKC Niš, piše Blic.

