Saslušan bivši načelnik Uprave kriminalističke policije Nemanja Đuran

Nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije u Srbiji Nemanja Đuran u svojstvu građanina dao je izjavu o slučaju ubistva Aleksandra Nešovića Baje, za čijim tijelom policija traga danima.

Iz Tužilaštva su poručili da je Đuran izjavu dao s ciljem prikupljanja potrebnih obavještenja o događaju koji još nije rasvijetljen do kraja budući da policija, uprkos intenzivnoj potrazi, još nije našla tijelo Nešovića, koji je, prema rezultatima istrage, likvidiran 12. maja u restoranu "27" na Senjaku.

Policija i dalje traga za Nešovićem, a juče je pronađeno vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport tijela budući da su u njemu pronađene flaše sone kiseline, tragovi krvi i hirurške rukavice.

"Istraga, koja je pokrenuta protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela teško ubistvo i drugih krivičnih dela na štetu A.N, usmerena je u pravcu utvrđivanja postojanja njihove krivične odgovornosti", saopštilo je Više tužilaštvo.

Među uhapšenima je i sada već bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić, koji je smijenjen nakon hapšenja.