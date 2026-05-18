Logo
Large banner

Saslušan bivši načelnik Uprave kriminalističke policije Nemanja Đuran

18.05.2026 11:16

Komentari:

0
Саслушан бивши начелник Управе криминалистичке полиције Немања Ђуран

Nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije u Srbiji Nemanja Đuran u svojstvu građanina dao je izjavu o slučaju ubistva Aleksandra Nešovića Baje, za čijim tijelom policija traga danima.

Iz Tužilaštva su poručili da je Đuran izjavu dao s ciljem prikupljanja potrebnih obavještenja o događaju koji još nije rasvijetljen do kraja budući da policija, uprkos intenzivnoj potrazi, još nije našla tijelo Nešovića, koji je, prema rezultatima istrage, likvidiran 12. maja u restoranu "27" na Senjaku.

Policija i dalje traga za Nešovićem, a juče je pronađeno vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport tijela budući da su u njemu pronađene flaše sone kiseline, tragovi krvi i hirurške rukavice.

"Istraga, koja je pokrenuta protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela teško ubistvo i drugih krivičnih dela na štetu A.N, usmerena je u pravcu utvrđivanja postojanja njihove krivične odgovornosti", saopštilo je Više tužilaštvo.

Među uhapšenima je i sada već bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić, koji je smijenjen nakon hapšenja.

Podijeli:

Tagovi :

Nemanja Đuran

Aleksandar Nešović Baja

Veselin Milić

uhapšen Veselin Milić

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нађен ауто за који се сумња да је коришћен за транспорт мртвог Нешовића: Унутра сона киселина, траг крви

Srbija

Nađen auto za koji se sumnja da je korišćen za transport mrtvog Nešovića: Unutra sona kiselina, trag krvi

1 d

4
Тужилаштво потврдило: Александар Нешовић је убијен

Srbija

Tužilaštvo potvrdilo: Aleksandar Nešović je ubijen

1 d

0
Полицијска акција се шири: Форензика и инспектори на терену

Srbija

Policijska akcija se širi: Forenzika i inspektori na terenu

1 d

0
Вучић: Тијело Александра Нешовића није пронађено!

Srbija

Vučić: Tijelo Aleksandra Nešovića nije pronađeno!

2 d

3

Više iz rubrike

Нови енергетски пројекат Србије и Азербејџана – шта доноси гасна електрана код Ниша и ко ће обезбиједити гас

Srbija

Novi energetski projekat Srbije i Azerbejdžana – šta donosi gasna elektrana kod Niša i ko će obezbijediti gas

4 h

0
Полиција Србија

Srbija

"Srce mu je prepuklo": Otac ubijenog Aleksandra (22) umro 10 dana nakon gubitka sina

5 h

0
Нови ужас у Србији: Беживотно тијело мушкарца извучено из аута које је плутало језером

Srbija

Novi užas u Srbiji: Beživotno tijelo muškarca izvučeno iz auta koje je plutalo jezerom

17 h

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Srbija

Pronađeno beživotno tijelo muškarca u Beogradu!

20 h

0

  • Najnovije

13

58

Lipovcu šest godina zatvora, optuženom nastavniku i ostalima sudiće se ponovo!

13

56

Upozorenje: Nafte ima za još nekoliko sedmica

13

55

Pala proizvodnja vegetarijanskih zamjenskih proizvoda

13

55

Hoće da zabrane kineske automobile, a sami koriste djelove iz Kine

13

45

Tajna pjesme iz serije "Sivi dom" zbog koje i danas svi plaču

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner