Policijska akcija se širi: Forenzika i inspektori na terenu

16.05.2026 18:28

Полицијска акција се шири: Форензика и инспектори на терену

Nakon što su jake policijske snage pretraživale teren u selu Putinci između Inđije i Rume, opsežna akcija je nastavljena i u selu Ljukovo kod Inđije.

Kako saznaje Blic, na parkingu je pronađen automobil, koji pregledavaju forenzičari i inspektori.

Džip koji je pronađen nadomak Putinaca prevozi "JKP Parking servis" uz policijsku pratnju, za Beograd.

Policija je pokupila snimke sa nadzornih kamera postavljenih na svim poslovnim i privatnim objektima u okolini mesta gde je bio parkiran džip kako bi utvrdili tačno vreme kada je vozilo ostavljeno i ko je njim upravljao, kažu za "Blic" građani koji su bili na licu mjesta.

