Oglasio se MUP Srbije o navodima da je Dačić u bolnici

16.05.2026 12:54

Огласио се МУП Србије о наводима да је Дачић у болници
Foto: Tanjug/AP

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije najoštrije osuđuje i u potpunosti demantuje apsolutne izmišljotine i lažne vijesti objavljene u pojedinim medijima, da se potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić trenutno nalazi "u bolnici zbog problema sa dijabetesom".

"Riječ je o sramotnom, bezobzirnom i krajnje neprofesionalnom plasiranju dezinformacija. Posebno je monstruozno to što pojedine redakcije svjesno zloupotrebljavaju činjenicu da je ministar Dačić nedavno prošao kroz izuzetno teško zdravstveno stanje i zbog toga proveo skoro mjesec dana na bolničkom liječenju. Ovakve opasne i zlonamjerne vijesti direktno i grubo uznemiravaju javnost, građane Srbije, kao i porodicu ministra Dačića. Obavještavamo građane da se ministar Dačić ne nalazi u bolnici, već da se uspješno oporavlja i podsjećamo da je ministar preuzeo obavljanje svojih redovnih državničkih i ministarskih dužnosti", navedeno je u saopštenju MUP.

Kako navode iz MUP, u skladu sa preporukama ljekara koji su se brinuli i brinu o njegovom zdravlju, ministar Dačić svake nedjelje obavlja redovnu zdravstvenu kontrolu i preglede u Kliničkom centru.

"Ministar je svakodnevno na poslu, i povodom aktuelnog slučaja, on je kao ministar donio rješenje da pukovnik policije Veselin Milić više ne obavlja dužnost načelnika PU za grad Beograd. Ovakve dezinformacije imaju za cilj da se stvori sramni lažni utisak da ministar više nije u stanju da obavlja svoju funkciju. Apelujemo na sve medije i zahtijevamo od njih da se ubuduće strogo uzdrže od objavljivanja bilo kakvih neprovjerenih informacija i nagađanja, kao i da, prije objavljivanja bilo kakvih vijesti o zdravstvenom stanju ministra Dačića, provjere činjenice putem zvaničnih kanala komunikacije MUP-a, umjesto što plasiraju lažne vijesti koje narušavaju stabilnost i unose nemir među građane", dodato je u saopštenju.

Ivica Dačić

Ivica Dačić u bolnici

Ivica Dačić upala pluća

Srbija

MUP Srbije

