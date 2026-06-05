Poznati pjevač završio tri fakulteta: ''Govorili su da sam budala''

Autor:ATV
Komentari:0
Pjevač Goran Žižak (56), javnosti je poznat kao DJ Krmak i zbog svog ekscentričnog izgleda često je izazivao reakcije.
On je sada govorio i o poniženjima koje je trpio od kolega.
Društvo
Zašto sutra treba iznijeti smeće iz kuće 3 puta: Slavimo Simeona Stolpnika
Dj Krmak kaže da su ga često vrijeđali i omalovažavali, a da su kasnije mnoge kolege promijenile mišljenje o njemu, piše Blic.
– Bilo je toga puno na samom početku. Govorili su da sam budala, ponižavali su me! Poslije, kada su me upoznali, i kada su vidjeli ko sam ja i da sam mnoge od njih prevazišao sve se promijenilo. Neki od njih su se poslije ulizivali, ali niko od njih mi se nije izvinio – rekao je Dj Krmak.
Inače, kontroverzni muzičar je jedan od najobrazovanijih na estradi. Iako je poznat po ekscentričnom izgledu i skandaloznim pjesmama, on je završio čak tri fakulteta.
Ljubav i seks
Sitne navike koje uništavaju svaku vezu ili brak
On ima diplome Pravnog, Filozofskog i Pravoslavno bogoslovskog fakulteta, prenosili su mediji ranije.
Podsjetimo, DJ Krmak je govorio o tome kako su ga kolege tretirale.
– Evo, poslije 20 godina, to je u redu. Sjećam se, neke kolege su mi govorile da sam kralj, a kada se uključe kamere bježale su od mene kao da imam tifus, ali nije mene to pogađalo – rekao je tada.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
4 h0
Scena
5 h0
Scena
8 h0
Scena
8 h0
Najnovije
23
00
22
58
22
47
22
41
22
37
Trenutno na programu