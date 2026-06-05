Logo
Large banner

Poznati pjevač završio tri fakulteta: ''Govorili su da sam budala''

Autor:

ATV
05.06.2026 21:32

Komentari:

0
Пјевач ДЈ Крмак
Foto: YouTube/Screenshot/A Sad Malo Mi

Pjevač Goran Žižak (56), javnosti je poznat kao DJ Krmak i zbog svog ekscentričnog izgleda često je izazivao reakcije.

On je sada govorio i o poniženjima koje je trpio od kolega.

ilu-crkva-pravoslavlje-290825

Društvo

Zašto sutra treba iznijeti smeće iz kuće 3 puta: Slavimo Simeona Stolpnika

Dj Krmak kaže da su ga često vrijeđali i omalovažavali, a da su kasnije mnoge kolege promijenile mišljenje o njemu, piše Blic.

– Bilo je toga puno na samom početku. Govorili su da sam budala, ponižavali su me! Poslije, kada su me upoznali, i kada su vidjeli ko sam ja i da sam mnoge od njih prevazišao sve se promijenilo. Neki od njih su se poslije ulizivali, ali niko od njih mi se nije izvinio – rekao je Dj Krmak.

Završio 3 fakulteta

Inače, kontroverzni muzičar je jedan od najobrazovanijih na estradi. Iako je poznat po ekscentričnom izgledu i skandaloznim pjesmama, on je završio čak tri fakulteta.

пољубац у чело-љубав

Ljubav i seks

Sitne navike koje uništavaju svaku vezu ili brak

On ima diplome Pravnog, Filozofskog i Pravoslavno bogoslovskog fakulteta, prenosili su mediji ranije.

Podsjetimo, DJ Krmak je govorio o tome kako su ga kolege tretirale.

– Evo, poslije 20 godina, to je u redu. Sjećam se, neke kolege su mi govorile da sam kralj, a kada se uključe kamere bježale su od mene kao da imam tifus, ali nije mene to pogađalo – rekao je tada.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

DJ Krmak

fakulteti

Pjevač

Goran Žižak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Лото играч из Српске међу четворицом срећника

Društvo

Loto igrač iz Srpske među četvoricom srećnika

3 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Situacija za srčani: Izvučeni Loto brojevi u 45. kolu

3 h

0
Преминуо познати глумац: Памтићемо га по овим улогама

Kultura

Preminuo poznati glumac: Pamtićemo ga po ovim ulogama

4 h

0
mobilni telefon mobitel

Nauka i tehnologija

Ove aplikacije prikupljaju najviše podataka o korisnicima

3 h

0

Više iz rubrike

Нора, нова дјевојка Душка Тошића

Scena

Oglasila se nova djevojka Duška Tošića i žestoko uzvratila Karleuši

4 h

0
Душко Тошић са новом дјевојком Нором.

Scena

Duško Tošić objavio fotografiju sa novom djevojkom: Oboje poziraju nasmijani

5 h

0
пјевачица Мина Костић

Scena

Pjevačica se oglasila nakon što je Mina Kostić završila u bolnici: ''Puca se svaki dan na sve strane''

8 h

0
Наташа Беквалац

Scena

Nataša Bekvalac zakukala zbog para

8 h

0

  • Najnovije

23

00

Policija i vatrogasci spriječili tragediju: Mladić i djevojka spašeni sa opasnog silosa u Brčkom

22

58

Otišao doktoru zbog povrede stopala pa dobio strašnu dijagnozu

22

47

Legendarni Kole u suzama zbog Edina Avdića u prenosu uživo

22

41

Peskov: Poziv Zelenskom da dođe u Moskvu ostaje otvoren

22

37

Preminuo Miloš Pribić

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner