Poznati pjevač završio tri fakulteta: ''Govorili su da sam budala''

Pjevač Goran Žižak (56), javnosti je poznat kao DJ Krmak i zbog svog ekscentričnog izgleda često je izazivao reakcije.

On je sada govorio i o poniženjima koje je trpio od kolega.

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Dj Krmak kaže da su ga često vrijeđali i omalovažavali, a da su kasnije mnoge kolege promijenile mišljenje o njemu, piše Blic.

– Bilo je toga puno na samom početku. Govorili su da sam budala, ponižavali su me! Poslije, kada su me upoznali, i kada su vidjeli ko sam ja i da sam mnoge od njih prevazišao sve se promijenilo. Neki od njih su se poslije ulizivali, ali niko od njih mi se nije izvinio – rekao je Dj Krmak.

Završio 3 fakulteta

Inače, kontroverzni muzičar je jedan od najobrazovanijih na estradi. Iako je poznat po ekscentričnom izgledu i skandaloznim pjesmama, on je završio čak tri fakulteta.

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On ima diplome Pravnog, Filozofskog i Pravoslavno bogoslovskog fakulteta, prenosili su mediji ranije.

Podsjetimo, DJ Krmak je govorio o tome kako su ga kolege tretirale.

– Evo, poslije 20 godina, to je u redu. Sjećam se, neke kolege su mi govorile da sam kralj, a kada se uključe kamere bježale su od mene kao da imam tifus, ali nije mene to pogađalo – rekao je tada.