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Ove aplikacije prikupljaju najviše podataka o korisnicima

Autor:

ATV
05.06.2026 21:11

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Foto: Pexel/ Anna Shvets

Pametni telefoni danas nude aplikacije za gotovo svaku svakodnevnu potrebu, ali stručnjaci za sajber bezbjednost upozoravaju da mnoge od njih prikupljaju daleko više podataka nego što je neophodno za njihov rad.

Korisnici često, bez detaljnog čitanja uslova korištenja, odobravaju pristup lokaciji, mikrofonu, kontaktima i drugim osjetljivim informacijama, čime nesvjesno otvaraju vrata masovnom prikupljanju podataka.

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Posebno rizične aplikacije

Među aplikacijama koje izazivaju najviše zabrinutosti nalaze se nezavisne aplikacije za baterijske lampe, vremensku prognozu, praćenje fizičke aktivnosti i navigaciju.

Stručnjaci ističu da aplikacija za lampu, na primjer, nema nikakav opravdan razlog da traži pristup mikrofonu, kontaktima ili lokaciji korisnika.

Ipak, brojne takve aplikacije koriste ugrađene reklamne sisteme i alate za praćenje ponašanja korisnika, a prikupljeni podaci često završavaju kod oglašivača ili posrednika za prodaju podataka.

Posebnu pažnju privlače aplikacije za zdravlje i fitnes koje bilježe broj koraka, kvalitet sna ili unos kalorija.

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Iako se radi o podacima koji bi prema evropskoj Opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) trebalo da imaju poseban nivo zaštite, istrage su pokazale da pojedini pružaoci usluga dijele agregirane korisničke profile sa osiguravajućim kućama, farmaceutskim kompanijama i drugim partnerima.

Korisnici često na to pristaju nesvjesno, prihvatajući uslove korištenja prilikom prvog pokretanja aplikacije.

Praćenje lokacije pod lupom

Jedan od najpoznatijih primjera zloupotrebe podataka otkriven je 2020. godine, kada je američki magazin “Vice” objavio da su američke vojne institucije kupovale podatke o lokaciji korisnika preko posrednika koji su ih nabavljali iz popularnih mobilnih aplikacija.

Među njima se našla i aplikacija Muslim Pro, koja ima desetine miliona korisnika širom svijeta.

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Navigacione aplikacije takođe se nalaze pod povećalom stručnjaka. Iako je pristup lokaciji neophodan za pružanje tačnih uputstava, mnoge aplikacije godinama čuvaju kompletnu istoriju kretanja korisnika.

Na osnovu tih podataka moguće je utvrditi kada osoba napušta kuću, koje prodavnice posjećuje ili koliko često odlazi kod ljekara, što predstavlja ozbiljan izazov za privatnost.

Vremenske aplikacije među najvećim sakupljačima podataka

Posebno su se na udaru kritika našle aplikacije za vremensku prognozu.

Američka aplikacija The Weather Channel našla se u centru pravnog spora nakon optužbi da je prikupljala podatke o lokaciji korisnika čak i kada aplikacija nije bila aktivna, navodi TechAdvisor.

Slične kontroverze pratile su i njemačku aplikaciju Wetter Online, koja je, prema rezultatima istrage “Databroker Files”, dijelila podatke o lokaciji korisnika bez odgovarajuće saglasnosti.

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Stručnjaci naglašavaju da većina modernih pametnih telefona već posjeduje ugrađene aplikacije za vremensku prognozu, kameru, lampu i druge osnovne funkcije, zbog čega nema potrebe za instaliranjem dodatnih programa nepoznatih proizvođača.

Savjetuju korisnicima da redovno provjeravaju dozvole koje su dodijelili aplikacijama i da pristup lokaciji, mikrofonu ili kontaktima odobravaju samo kada je to zaista neophodno.

Kako zaštititi svoje podatke

Na Android uređajima dozvole se mogu pregledati u meniju “Podešavanja” pod opcijom “Aplikacije”, dok korisnici iPhone uređaja iste informacije mogu pronaći u dijelu “Privatnost i bezbjednost”.

Stručnjaci preporučuju da se pristup lokaciji ograniči samo na vrijeme korištenja aplikacije, a da se aplikacije koje traže dozvole koje nemaju veze sa njihovom osnovnom funkcijom bez oklijevanja uklone sa uređaja.

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U vrijeme kada podaci predstavljaju jednu od najvrjednijih roba na digitalnom tržištu, zaštita privatnosti postaje jednako važna kao i zaštita novca ili ličnih dokumenata.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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