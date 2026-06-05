Oglasila se nova djevojka Duška Tošića i žestoko uzvratila Karleuši

Novi odnos Duška Tošića ne prestaje da intrigira javnost, ali novopečeni par, za sada, uspeva da sakriju svoju ljubav.

Šuškalo se i da je Nora, nova izabranica bivšeg fudbalera, napustila Srbiju jer nije mogla da izdrži pritisak, a nije pomoglo ni što je Duškova bivša supruga Jelena Karleuša iznijela niz optužbi.

Nora se sada prvi put oglasila, te rekla za "Kurir" da ne želi da bude deo estradnog svijeta. Podsjetimo, Nora je diplomirani menadžer, i deset godina je mlađa od Duška.

"Ne bih previše da govorim o svom privatnom životu. Nisam javna ličnost, niti to želim da budem", rekla je Nora.

"Imam svoj privatni posao i ono što mi je najvažnije jeste da se bavim svojim stvarima, a ne tuđim. Moj život je moja stvar", izričita je bila ona.

Otkrila je i kako se nosi sa negativnim komentarima.

"Razumijem interesovanje medija, ali neke granice moraju da se poštuju. Kada ste me već pozvali, željela bih da razjasnimo jednu važnu stvar. Nikada nisam bila ničiji fan. Jedno je poštovati nečiji život i rad, a sasvim drugo izmišljati da vodim nečije stranice. Činjenica koju ću vam sada reći jeste da sam u periodu kada se pominje da sam navodno bila administrator stranica nekih pjevačica, studirala u Budimpešti i imala mnogo važnijeg posla. Ne želim da se bavim neistinitim pričama, ali smatram da je važno da se zna istina", istakla je.

Nora tvrdi da su pojedine informacije o njoj plasirane sa različitih profila na mrežama.

"Uopšte neću da ulazim u to ko stoji iza takvih profila i plasiranja dezinformacija", poručila je ona.

Nora se na kraju osvrnula i na Duška priznavši kratko:

"Srećna sam i zaljubljena u Duška".

Jelena oštro o novoj djevojci bivšeg muža

Karleuša je nedavno oštro prokomentarisala ljubavni život bivšeg supruga:

"Ne želim da imam bilo kakvu vezu sa čovjekom kog sam više puta prijavila policiji za porodično nasilje, zbog fizičkog nasrtanja na mene i mog partnera, zbog obijanja brava i neovlašćenog upada na privatnu imovinu, zbog neredovnog plaćanja alimentacije itd. Takođe, ne želim da se moje ime i moja slika stavljaju pored slika žena koje su u policijskoj evidenciji zbog prostitucije. Izbori i ispadi bivšeg muža su samo njegova stvar i to me ne interesuje, ne želim da me povezujete".