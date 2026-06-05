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Pjevačica se oglasila nakon što je Mina Kostić završila u bolnici: ''Puca se svaki dan na sve strane''

Autor:

ATV
05.06.2026 15:28

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пјевачица Мина Костић
Foto: YouTube/printscreen

Pjevačica Mia Borisavljević prokomentarisala je aktuelna dešavanja u javnosti i sve češće "pucanje kolega po šavovima". U iskrenom razgovoru, ona se osvrnula na navodno zadržavanje njene koleginice Mine Kostić na psihijatriji.

Tema broj jedan u medijima nedavno je bilo navodno zadržavanje pjevačice Mine Kostić u psihijatrijskoj ustanovi, prenosi Blic.

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Mia se osvrnula na ovu tužnu vijest, naglasivši da danas vlada veliki pritisak i da ne voli da donosi preuranjene zaključke o tuđim životima i problemima. Zanimljivo je i to da su je novinari pozivali da komentariše ovaj slučaj zbog naziva njene poznate pjesme.

– Pa čula sam, ali to su neke teme za koje ja nisam sigurna da li je ona stvarno završila na psihijatriji ili se možda stvarno javila pa su je zadržali jer negdje drugdje nije bilo mesta. Mene su novinari zvali da budem gost u jednoj emisiji povodom te teme, jer ja imam pjesmu Psihijatar – rekla je Mia, pa dodala:

– Kako da ne, puca se svaki dan na sve strane! Tu se nikada ne zna šta kod koga čuči, zato ja i ne volim puno da komentarišem jer nikada ne znaš šta je u pitanju – istakla je.

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Prema posljednjim informacijama, Mina Kostić se osjeća bolje i prebačena je sa intenzivne njege na žensko odjeljenje.

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Mina Kostić

Mina Kostić na psihijatriji

Mina Kostić u bolnici

Mia Borisavljević

Pjevačica

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