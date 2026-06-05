Logo
Large banner

Pjevač 18 godina nije vidio sina: Ima šestoro djece sa 6 žena, a imena su im urnebesna!

Autor:

ATV
05.06.2026 09:23

Komentari:

0
пјевач музика ромска весеља
Foto: YouTube/printscreen

Pjevač Đovani Bajramović, poznat po energičnim nastupima i izvođenju romske muzike, otvoreno je progovorio o svom privatnom životu i šokirao javnost priznanjem o sinu.

Naime, on ima sedmoro d‌jece, a sada je otkrio da je jednog sina vidio poslije 18 godina.

Kako je Đovani objasnio, to se dogodilo slučajno na njegovom nastupu, kada mu je Franko prišao, a Đovani mislio da samo želi da se slika.

"Jeste, to je bilu u Štutgardu na jednom veselju, ja pjevam i slikaju se ovi Romi sa mnom, i sad on priđe meni i kaže: "Moram da te pitam nešto..."

"Mislio sam da on želi samo da se slika sa mnom, a ja mu kažem da sad pjevam i da ne mogu, poslije, ali vidim nešto, visok, vidim malo nešto. Kad on meni kaže: "Samo da ti kažem nešto, ja sam Franko, tvoj sin".

On ga je izveo iz sale, i otišli su sa porazgovaraju poslije 18 godina, koliko je prošlo.

"Evo ježim se dok pričam. Ja ostavim mikrofon, a prekoputa je bio neki Mekdonalds, tu smo sjedili. Ja mu kažem: " Franko bre, pa ti si veliki dečko..." Nisam ga vidio 18 godina", otkrio je Đovani u Amidži šou.

Imena d‌jece su hit

Još veće iznenađenje uslijedilo je kada je otkrio da ima šestoro d‌jece sa šest različitih žena.

"Da, tačno je, šestoro d‌jece sa šest žena. Zovu se Mercedes, Poršej, Lambo, Leonardo, Franko i moja ćerka Anđela".

Iako je obišao skoro cijeli svijet zbog nastupa, Đovani kaže da mu je baza u Srbiji, odakle kreće na brojne tezge i veselja širom Evrope, prenosi Telegraf

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pjevač Đovani Bajramović

Pjevač ima šestoro djece

romska muzika

Romi

muzika

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Убијен глумац из филма "Топ Ган"

Scena

Ubijen glumac iz filma "Top Gan"

2 h

0
Туча инфлуенсерки у Бугарској

Scena

Reagovala policija: Pojavio se snimak tuče influenserki

11 h

0
Џејла Рамовић, исјечак из спота за пјесму 1004

Scena

Džejla Ramović progovorila o privođenju

16 h

0
Пјевачица Анабела Атијас

Scena

Anabela o stanju Mine Kostić: Svi smo mi jednom nogom u nekoj ustanovi

16 h

0

  • Najnovije

10

14

Akcija "Brut": Uhapšena tri policajca zbog primanja mita

10

03

Završena peta Međunarodna likovna kolonija "Banja Dvorovi 2026"

10

01

Prvi put u istoriji Vatikana žena na čelu institucije

09

57

Panika na kripto tržištu: Bitkoin tone, investitori prodaju

09

53

Prvi snimci štete na najvećem američkom nosaču aviona: "Mislio sam da ćemo ga izgubiti"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner