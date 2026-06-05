Pjevač 18 godina nije vidio sina: Ima šestoro djece sa 6 žena, a imena su im urnebesna!

Pjevač Đovani Bajramović, poznat po energičnim nastupima i izvođenju romske muzike, otvoreno je progovorio o svom privatnom životu i šokirao javnost priznanjem o sinu.

Naime, on ima sedmoro d‌jece, a sada je otkrio da je jednog sina vidio poslije 18 godina.

Kako je Đovani objasnio, to se dogodilo slučajno na njegovom nastupu, kada mu je Franko prišao, a Đovani mislio da samo želi da se slika.

"Jeste, to je bilu u Štutgardu na jednom veselju, ja pjevam i slikaju se ovi Romi sa mnom, i sad on priđe meni i kaže: "Moram da te pitam nešto..."

"Mislio sam da on želi samo da se slika sa mnom, a ja mu kažem da sad pjevam i da ne mogu, poslije, ali vidim nešto, visok, vidim malo nešto. Kad on meni kaže: "Samo da ti kažem nešto, ja sam Franko, tvoj sin".

On ga je izveo iz sale, i otišli su sa porazgovaraju poslije 18 godina, koliko je prošlo.

"Evo ježim se dok pričam. Ja ostavim mikrofon, a prekoputa je bio neki Mekdonalds, tu smo sjedili. Ja mu kažem: " Franko bre, pa ti si veliki dečko..." Nisam ga vidio 18 godina", otkrio je Đovani u Amidži šou.

Imena d‌jece su hit

Još veće iznenađenje uslijedilo je kada je otkrio da ima šestoro d‌jece sa šest različitih žena.

"Da, tačno je, šestoro d‌jece sa šest žena. Zovu se Mercedes, Poršej, Lambo, Leonardo, Franko i moja ćerka Anđela".

Iako je obišao skoro cijeli svijet zbog nastupa, Đovani kaže da mu je baza u Srbiji, odakle kreće na brojne tezge i veselja širom Evrope, prenosi Telegraf