Džejla Ramović progovorila o privođenju

Pjevačica Džejla Ramović govorila je o incidentu koji je doživjela u Sjevernoj Makedoniji, kada je zajedno sa svojim bendom bila privedena nakon jednog nastupa.

Naime, u otvorenom programu Radija S, Ramović je pojasnila da se situacija, iako danas zvuči neobično, u tom trenutku nimalo nije činila bezazlenom te da je do problema došlo zbog organizacionih propusta i nesporazuma.

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Na pitanje voditelja da li su navodi o privođenju tačni, pjevačica je potvrdila da se incident zaista dogodio, ali je istakla da ga danas doživljava na drugačiji način.

"Da, istina je. To je meni najbolji naslov do sada za moju karijeru. Fina, fina, fina... Džejla Ramović privedena. Ja sam se toliko tome smijala. Prvo, situacija uopšte nije bila smiješna, iskrena da budem, bilo je toliko... sve što je bilo do nas, mi smo uradili. Ovo sve ostalo je bilo na organizatorima i miskomunikaciji drugih ljudi. Toliko je uticalo na mene i na moj bend koji smo bili, jeli, privedeni. Meni je bilo toliko zabavno do jednog momenta", ispričala je.

Na dodatno pitanje voditelja o tome kako su se policijski službenici odnosili prema njima, pjevačica je istakla da nije bilo neugodnih situacija.

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Takođe je tokom razgovora otkrila i koliko je cijeli proces trajao.

"Mislim, mi smo bili 12 sati. Sve to sada zvuči smiješno i sve to nama u jednom trenutku, tamo do nekog momenta, bilo smiješno, ali stvarno nije bilo smiješno. Pritom, mi nismo ništa uradili", rekla je Ramović.

Voditelji su se kroz razgovor našalili na račun situacije, pitajući je da li su im barem dozvolili da sviraju dok su čekali, na šta je pjevačica uz osmijeh odgovorila da im je jedino preostalo čekanje.