Logo
Large banner

Stevandić nakon sjednice PIK-a: Hoće li Bošnjaci shvatiti?

Autor:

ATV
04.06.2026 17:33

Komentari:

0
Предсједник НСРС Ненад Стевандић
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da je krah pregovora o izboru visokog predstavnika najbolji dokaz besmisla njegovog postojanja.

"Veliki se bore ko će progurati svoga kandidata. Bore se za svoje, a ne interese BiH, naroda ili entiteta. Hoće li Bošnjaci shvatiti, pa se dogovarati sa nama ili im je srbofobija svrha i cilj?", napisao je Stevandić na "Iksu".

ПИК, сједница

BiH

Podjele u PIK-u: Za sada bez odluke o kandidatu za visokog predstavnika

Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, iako to nije u njihovoj nadležnosti, te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca.

Imenovanje visokog predstavnika trebalo bi da uslijedi do kraja juna, a tokom dvodnevne rasprave izdvojila su se imena dva kandidata - italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, koga je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Država, te Francuza Renea Trokaza, koga je predložila Francuska, uz podršku Njemačke i Velike Britanije, prenose federalni mediji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nenad Stevandić

PIK BiH

Savjet za provođenje mira

Savjet za implementaciju mira

visoki predstavnik

Bošnjaci

OHR

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Новац заплијењен у акцији Кандидат

Hronika

ATV saznaje ko je uhapšen u akciji ''Kandidat'' - pogledajte šta je zaplijenjeno

1 h

1
Богдан Богдановић

Košarka

Bogdan Bogdanović donio neočekivanu odluku

1 h

0
САЈ Србије

Srbija

Drama u Srbiji: SAJ opkolio kuću, naselje blokirano

2 h

0
Повлачи се храна за свиње, пронађена опасна бактерија

Ekonomija

Povlači se hrana za svinje, pronađena opasna bakterija

1 h

0

Više iz rubrike

Сједница ПИК-a о избору високог представника у БиХ.

BiH

Podjele u PIK-u: Za sada bez odluke o kandidatu za visokog predstavnika

1 h

0
српски члан Предсједништва БиХ

BiH

Cvijanović: Od Trivićeve ni ne očekujem da razumije bilo šta od onog što se dešava

4 h

4
Дом народа: Нема кворума за рад

BiH

Dom naroda: Nema kvoruma za rad

4 h

0
Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ

BiH

Amidžić: Alternativna televizija izrasla u važan dio javnog života Republike Srpske

5 h

2

  • Najnovije

19

03

Ekipa ATV-a priredila iznenađenje za direktora Srđana Kevca - VIDEO

18

58

Centralne vijesti, 04.06.2026.

18

34

Trišić Babić: Sada je vrijeme

18

32

Minić nakon sjednice PIK-a: Lijepo je biti dio naroda koji ne slavi okupatora

18

28

Ukleti dvorac izronio iz stijene - krije tajne čuvenog viteza

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner