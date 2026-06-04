Stevandić nakon sjednice PIK-a: Hoće li Bošnjaci shvatiti?

Autor:ATV
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Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da je krah pregovora o izboru visokog predstavnika najbolji dokaz besmisla njegovog postojanja.
"Veliki se bore ko će progurati svoga kandidata. Bore se za svoje, a ne interese BiH, naroda ili entiteta. Hoće li Bošnjaci shvatiti, pa se dogovarati sa nama ili im je srbofobija svrha i cilj?", napisao je Stevandić na "Iksu".
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Podjele u PIK-u: Za sada bez odluke o kandidatu za visokog predstavnika
Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, iako to nije u njihovoj nadležnosti, te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca.
Imenovanje visokog predstavnika trebalo bi da uslijedi do kraja juna, a tokom dvodnevne rasprave izdvojila su se imena dva kandidata - italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, koga je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Država, te Francuza Renea Trokaza, koga je predložila Francuska, uz podršku Njemačke i Velike Britanije, prenose federalni mediji.
Krah pregovora o izboru visokog predstavnika najbolji je dokaz besmisla njegovog postojanja.— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) June 4, 2026
Veliki se bore ko će progurati svoga kandidata.Bore se za svoje a ne interese BiH, naroda ili entiteta.
Hoće li Bošnjaci shvatiti, pa se dogovarati sa nama ili im je srbofobija svrha i cilj?
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