Stevandić nakon sjednice PIK-a: Hoće li Bošnjaci shvatiti?

"Veliki se bore ko će progurati svoga kandidata. Bore se za svoje, a ne interese BiH, naroda ili entiteta. Hoće li Bošnjaci shvatiti, pa se dogovarati sa nama ili im je srbofobija svrha i cilj?", napisao je Stevandić na "Iksu".

BiH Podjele u PIK-u: Za sada bez odluke o kandidatu za visokog predstavnika

Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, iako to nije u njihovoj nadležnosti, te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca.

Imenovanje visokog predstavnika trebalo bi da uslijedi do kraja juna, a tokom dvodnevne rasprave izdvojila su se imena dva kandidata - italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, koga je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Država, te Francuza Renea Trokaza, koga je predložila Francuska, uz podršku Njemačke i Velike Britanije, prenose federalni mediji.