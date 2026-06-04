Amidžić: Alternativna televizija izrasla u važan dio javnog života Republike Srpske

Povodom 29 godina postojanja i rada Alternativne televizije, upućujem iskrene čestitke direktoru, uredništvu i svim zaposlenima, uz priznanje za vaš doprinos profesionalnom, pravovremenom i odgovornom informisanju javnosti, naveo je u čestitki Srđan Amidžić ministar finansija i trezora u Savjetu ministara.

"Trajanje, prepoznatljivost i povjerenje gledalaca najbolja su potvrda profesionalnog, posvećenog i odgovornog rada.

Tokom svog dosadašnjeg rada Alternativna televizija izrasla je u prepoznatljivu medijsku kuću i važan dio javnog života Republike Srpske.

Ova godišnjica prilika je da se oda priznanje svima koji su svojim radom, znanjem i profesionalnim angažmanom doprinijeli razvoju i ugledu Alternativne televizije.

Hvala Vam na saradnji tokom prethodnih godina i želim Vam da i u budućnosti nastavite da ostvarujete uspjehe dostojne ugleda koji ste izgradili", poručio je Amidžić u čestitki.