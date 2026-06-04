Kovačević: Mogućnost uticaja na kvorum omogućio Ustav

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je danas da je Ustav BiH, na prvom mjestu, omogućio uticaj po tri delegata klubova naroda u ovom domu na postojanje kvoruma.

Na drugom mjestu, dodao je Kovačević, narod je glasanjem omogućio taj uticaj na kvorum delegatima u Domu naroda, prenosi Srna.

"U ovom trenutku za samo dvije političke stranke, na osnovu kapaciteta koji im je dao narod, omogućeno je da procijene kada treba da zaštite ustavnu poziciju svog naroda", istakao je Kovačević.

On je poručio delegatima iz opozicionih stranaka da će o mehanizmu postojanja kvoruma moći da govore kada budu imali ovakvu mogućnost.

Kovačević je tokom rasprave o dnevnom redu današnje sjednice koja traje skoro dva sata naveo da su delegati koji dolaze iz SNSD-a došli sa voljom da se urade bitne stvari, a da za dva sata nije usvojen ni dnevni red.

"Jadni su oni koji od nas nešto očekuju", naveo je on.

Govoreći o Zakonu o povratu PDV-a na prvu kupovinu nekretnine o kojem je govoreno na današnjoj sjednici, on je podsjetio da je ovaj zakon predložio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, zakon izradio ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić iz SNSD-a, te da je on usvojen zajedno sa predstavnicima klubova u Predstavničkom domu.

"Samo da se zna ko stoji iza tog zakona i kako je usvojen", naglasio je Kovačević.

Odgovarajući na navode delegata Zlatka Miletića da je uvreda za Željka Komšića reći da je bošnjački član, Kovačević je istakao da je to ono što Sarajevo želi.

"Prvo vam otmu nešto što je vaše, a onda kada to nazovete pravim imenom i kažete da vam je oteto nešto što vam po Ustavu pripada, onda vas optuže da ih vrijeđate. Mi to nećemo dozvoliti i zaštitićemo srpski narod i Republiku Srpsku", poručio je Kovačević