Logo
Large banner

Kovačević: Mogućnost uticaja na kvorum omogućio Ustav

Autor:

ATV
04.06.2026 13:32

Komentari:

0
Радован Ковачевић
Foto: ATV/Branko Jović

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je danas da je Ustav BiH, na prvom mjestu, omogućio uticaj po tri delegata klubova naroda u ovom domu na postojanje kvoruma.

Na drugom mjestu, dodao je Kovačević, narod je glasanjem omogućio taj uticaj na kvorum delegatima u Domu naroda, prenosi Srna.

"U ovom trenutku za samo dvije političke stranke, na osnovu kapaciteta koji im je dao narod, omogućeno je da procijene kada treba da zaštite ustavnu poziciju svog naroda", istakao je Kovačević.

On je poručio delegatima iz opozicionih stranaka da će o mehanizmu postojanja kvoruma moći da govore kada budu imali ovakvu mogućnost.

Kovačević je tokom rasprave o dnevnom redu današnje sjednice koja traje skoro dva sata naveo da su delegati koji dolaze iz SNSD-a došli sa voljom da se urade bitne stvari, a da za dva sata nije usvojen ni dnevni red.

"Jadni su oni koji od nas nešto očekuju", naveo je on.

Govoreći o Zakonu o povratu PDV-a na prvu kupovinu nekretnine o kojem je govoreno na današnjoj sjednici, on je podsjetio da je ovaj zakon predložio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, zakon izradio ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić iz SNSD-a, te da je on usvojen zajedno sa predstavnicima klubova u Predstavničkom domu.

"Samo da se zna ko stoji iza tog zakona i kako je usvojen", naglasio je Kovačević.

Odgovarajući na navode delegata Zlatka Miletića da je uvreda za Željka Komšića reći da je bošnjački član, Kovačević je istakao da je to ono što Sarajevo želi.

"Prvo vam otmu nešto što je vaše, a onda kada to nazovete pravim imenom i kažete da vam je oteto nešto što vam po Ustavu pripada, onda vas optuže da ih vrijeđate. Mi to nećemo dozvoliti i zaštitićemo srpski narod i Republiku Srpsku", poručio je Kovačević

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Radovan Kovačević

Parlamentarna skupština BiH

Ustav BiH

Dom naroda

FBiH

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Шпирић: Ушло се у замку да се траже кривци умјесто рјешења

BiH

Špirić: Ušlo se u zamku da se traže krivci umjesto rješenja

2 h

0
Ко не може бити кандидат на изборима у БиХ 2026? ЦИК објавио строга правила

BiH

Ko ne može biti kandidat na izborima u BiH 2026? CIK objavio stroga pravila

4 h

0
Кандидат за високог представника у БиХ допутовао у Сарајево

BiH

Kandidat za visokog predstavnika u BiH doputovao u Sarajevo

5 h

2
Марко Рубио: Подржавамо Италијана за новог високог представника!

BiH

Marko Rubio: Podržavamo Italijana za novog visokog predstavnika!

7 h

0

  • Najnovije

16

19

Grad Banjaluka prodaje garaže u centru, objavljene cijene

16

16

Odluka o vanrednom povećanju penzija u julu

16

12

Udes za udesom u Banjaluci - naselje paralisano, Hitna na terenu

16

11

Mazalica: Digitalni identitet se ne uređuje kuknjavom pred stranim ambasadorima

16

05

Uvećanje plata vozačima saniteta: Do 250 KM više na račun

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner