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Marko Rubio: Podržavamo Italijana za novog visokog predstavnika!

Autor:

ATV
04.06.2026 08:57

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Марко Рубио: Подржавамо Италијана за новог високог представника!
Foto: Tanjug / AP / Jose Luis Magana

Američki državni sekretar Marko Rubio osvrnuo se na stanje u BiH i tokom saslušanja pred Odborom za spoljne poslove Američkog kongresa, potvrdivši da Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu za novog visokog predstavnika.

Odgovarajući na pitanja republikanskog kongresmena Kita Selfa, koja su se ticala širenja NATO-a, situacije na tzv. Kosovu i uloge visokog predstavnika u BiH, Rubio je pokazao zavidnu upućenost u situaciju na Zapadnom Balkanu te otkrio u kojem pravcu će ići američka podrška.

„Postoji novi kandidat za visokog predstavnika u BiH kojeg ćemo podržati. Riječ je o gospodinu iz Italije za kojeg smatramo da bi obavio dobar posao u pomaganju da se obezbijedi određena stabilnost na toj poziciji“, izjavio je Rubio i dodao:

„Mimo toga, ostajemo angažovani na ovoj temi, kao što ste istakli, a to radimo i privatno. Posljednja stvar koju želimo da vidimo jeste bilo kakva vrsta sukoba tamo, bilo kakva podjela, secesija ili stvari te prirode koje bi stvorile dalji konflikt“, naglasio je američki državni sekretar.

PIK u Sarajevu i stvarna bitka iza zatvorenih vrata

U Sarajevu je u toku dvodnevna sjednica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira (PIK), na kojoj bi trebalo da bude donesena odluka o nasljedniku trenutnog šefa OHR-a.

Iako Rubio nije izgovorio puno ime, jasno je da se misli na Antonija Zanardija Landija, 76-godišnjeg iskusnog italijanskog diplomatu. Uz njega, kao glavni kandidati pred članicama Upravnog odbora PIK-a pominjali su se Rene Trokaz i Vilijam Ruger.

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Tagovi :

Marko Rubio

Antonio Zanardi Landi

visoki predstavnik

OHR

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