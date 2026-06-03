Počela sjednica Upravnog odbora PIK-a

Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira (PIK) počeo je zasjedanje u Sarajevu koje će trajati danas i sutra.

Jedna od ključnih tema dvodnevnog zasjedanja biće izbor visokog predstavnika u BiH.

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Sjednica Upravnog odbora PIK-a održava se u zgradi Parlamentarne skupštine BiH. Danas bi se trebali obraćati guverner Centralne banke BiH Jasmina Selimović i direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH Almir Badnjević.

Zemlje članice razmatraće više kandidata za funkciju visokog predstavnika.

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Upravni odbor PIK-a čine Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, Evropska komisija te Organizacija islamske saradnje (OIC), koju predstavlja Turska.

Ruska Federacija formalno je članica Upravnog odbora, ali je u julu 2021. godine obavijestila OHR da više neće učestvovati na sastancima, dok je u februaru 2022. godine najavila i obustavu finansiranja OHR-a.