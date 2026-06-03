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Biznismen iz Srpske preuzima kompanije u osam država?

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ATV
03.06.2026 15:55

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Руковање
Foto: Pexels/Photo by Bia Limova

Velika regionalna akvizicija koja bi mogla značajno promijeniti tržište sportske opreme u Evropi upravo je otkrivena kroz regulatorne dokumente.

Kompanija BDS Co. iz Srbije, dio grupacije Sport Vižn čiji je osnivač biznismen iz Bijeljine Dragan Stanojlović, pokrenula je proces preuzimanja kompanija poljske grupe Marketing Investment Grup (MIG) u čak osam evropskih zemalja, piše "BiznisInfo.ba".

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BDS Co. namjerava steći kontrolu nad kompanijama MIG-a u Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj i Sloveniji.

Važan korak

Riječ je o kompanijama koje se bave maloprodajom sportske opreme, obuće i odjeće te upravljaju mrežom fizičkih prodavnica i online prodajnih kanala širom Centralne i Istočne Evrope.

Ciljne kompanije u stopostotnom su vlasništvu grupacije Marketing Investment Grup S.A., jednog od značajnih igrača na tržištu sportske maloprodaje.

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Sa druge strane, Sport Vižn već posluje u 13 zemalja regiona i Evrope te zapošljava više od 6.500 radnika. Upravo zbog toga ova transakcija predstavlja važan korak u daljnjoj konsolidaciji tržišta i stvaranju jednog od najvećih regionalnih trgovaca sportskom opremom.

Regionalni lider

Sport Vižn je tokom posljednje dvije decenije izrastao u jednu od najvećih kompanija za prodaju sportske opreme u ovom dijelu Evrope.

Grupacija danas posluje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj i Sloveniji.

Najavljeno preuzimanje dodatno će ojačati prisustvo kompanije na tržištima Centralne Evrope te bi moglo predstavljati najveći poslovni potez u dosadašnjoj istoriji grupacije.

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Iako vrijednost transakcije za sada nije objavljena, regulatorni postupci koji su pokrenuti u više zemalja pokazuju da je riječ o jednom od značajnijih regionalnih poslova u sektoru maloprodaje sportske opreme u posljednjih nekoliko godina.

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Tagovi :

Akvizicija

Sport Vižn

Bijeljina

Republika Srpska

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