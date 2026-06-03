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U Pekingu promovisane mogućnosti za ulaganje u BiH

Autor:

ATV
03.06.2026 10:55

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Пекинг форум БиХ
Foto: Ustupljena fotografija

U Pekingu su 30. i 31. maja 2026. godine održana dva značajna privredna foruma na kojima su predstavljeni investicioni potencijali BiH, kao i ključni sektori pogodni za ulaganje kineskih kompanija.

Događaji su bili posvećeni promociji mogućnosti za međunarodno širenje poslovanja kineskih preduzeća i jačanju ekonomske saradnje sa partnerima širom svijeta.

Forume je organizovala Ekonomska federacija kineskih komercijalnih akcionarskih preduzeća, a okupili su oko 400 učesnika, uključujući predstavnike diplomatskih misija, poslovne zajednice i brojnih kineskih kompanija zainteresovanih za investicije i nastup na stranim tržištima.

U okviru programa, BiH predstavljena je kao atraktivna investiciona destinacija sa povoljnim uslovima za dugoročna ulaganja. Poseban akcenat stavljen je na strateški geografski položaj zemlje, konkurentno poslovno okruženje, razvijene energetske i industrijske kapacitete, povoljan poreski sistem, kao i značajne potencijale u oblasti naučno-istraživačkog i tehnološkog razvoja. Pored privrednih i investicionih potencijala, predstavljeni su i turistički i kulturni resursi BiH, koji dodatno doprinose prepoznatljivosti i atraktivnosti zemlje na međunarodnom planu.

Пекинг форум БиХ
Peking forum BiH

Ambasador BiH u Kini, Siniša Berjan, obratio se učesnicima putem video-prezentacije kao jedan od uvodnih govornika na oba događaja. Tom prilikom predstavio je ključne prednosti ulaganja u BiH, naglasivši mehanizme zaštite stranih investicija, pogodnosti poslovanja u slobodnim zonama, kao i brojne mogućnosti za razvoj zajedničkih projekata sa kineskim partnerima.

Održani forumi omogućili su neposrednu komunikaciju predstavnika kineskih kompanija i Ambasade BiH u Kini, pružajući detaljan uvid u investiciono okruženje i modele buduće privredne saradnje. Kao konkretan rezultat ovih aktivnosti, dogovorena je posjeta delegacije kineskih privrednika BiH u narednim mjesecima, s ciljem upoznavanja sa poslovnim mogućnostima i uspostavljanja novih partnerstava.

Učešće BiH na ovim forumima predstavlja važan korak u daljem jačanju ekonomskih odnosa sa Kinom i promociji investicionih potencijala naše zemlje na jednom od najznačajnijih svjetskih tržišta.

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Tagovi :

peking

Forum

Bosna i Hercegovina

Kina

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