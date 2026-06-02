Nije Banjaluka: U ovom gradu u Srpskoj su najskuplji stanovi

Autor:ATV
Komentari:0
Tržište nekretnina u 2026. godini ispisuje nove, rekorderke stranice, a najnoviji podaci o cijenama novogradnje donijeli su iznenađenje koje niko nije očekivao.
Iako mnogi misle da su stanovi najskuplji u Banjaluci, novi podaci donose drukčije činjenice.
Prema zvaničnim podacima za prvi kvartal 2026. godine, cijene u pojedinim gradovima drastično odskaču od republičkog prosjeka.
Prosječna cijena kvadrata novog stana u Trebinju u prva tri mjeseca ove godine dostigla je nevjerovatnih 4.577 KM.
Ovaj podatak potvrđuje da potražnja za nekretninama u najjužnijem gradu Republike Srpske ne jenjava, uprkos tome što su cijene za prosječnog građanina postale misaona imenica.
Dok Trebinje drži rekord, ni ostali veći centri u Republici Srpskoj ne zaostaju mnogo, piše "Buka".
Banjaluka se ustalila na visokih 3.881 KM po kvadratu, dok se Istočno Novo Sarajevo pozicioniralo sa prosječnom cijenom od 2.875 KM.
