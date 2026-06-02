Nije Banjaluka: U ovom gradu u Srpskoj su najskuplji stanovi

ATV
02.06.2026 15:19

Није Бањалука: У овом граду у Српској су најскупљи станови
Tržište nekretnina u 2026. godini ispisuje nove, rekorderke stranice, a najnoviji podaci o cijenama novogradnje donijeli su iznenađenje koje niko nije očekivao.

Iako mnogi misle da su stanovi najskuplji u Banjaluci, novi podaci donose drukčije činjenice.

Prema zvaničnim podacima za prvi kvartal 2026. godine, cijene u pojedinim gradovima drastično odskaču od republičkog prosjeka.

Banjaluka nije na prvom mjestu

Prosječna cijena kvadrata novog stana u Trebinju u prva tri mjeseca ove godine dostigla je nevjerovatnih 4.577 KM.

Ovaj podatak potvrđuje da potražnja za nekretninama u najjužnijem gradu Republike Srpske ne jenjava, uprkos tome što su cijene za prosječnog građanina postale misaona imenica.

Stanje u ostalim gradovima i rast tržišta

Dok Trebinje drži rekord, ni ostali veći centri u Republici Srpskoj ne zaostaju mnogo, piše "Buka".

Banjaluka se ustalila na visokih 3.881 KM po kvadratu, dok se Istočno Novo Sarajevo pozicioniralo sa prosječnom cijenom od 2.875 KM.

Statistika pokazuje nevjerovatnu aktivnost:

  • Rast prodaje: U Republici Srpskoj je u prva tri mjeseca prodato 957 stanova, što je nevjerovatan skok od 80,9% u odnosu na isti period prošle godine.
  • Ukupna vrijednost: Prodaja stanova u Srpskoj “teška” je oko 146,4 miliona KM.
  • Najaktivniji gradovi: Banjaluka (189 stanova), Prnjavor (118), Trebinje (94), Prijedor (89) i Istočna Ilidža (87).

