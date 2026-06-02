Omekšivač nije preporučljivo koristiti pri pranju ove odjeće: Može je oštetiti

02.06.2026 16:03

Foto: Sarah Chai/Pexels

Omekšivač je za mnoge nezaobilazan dio pranja veša jer tkaninama daje prijatnu mekoću, smanjuje gužvanje i ostavlja osvježavajući miris. Međutim, iako djeluje kao koristan saveznik, nije pogodan za sve vrste materijala.

U pojedinim slučajevima može umanjiti funkcionalnost tkanine, oštetiti zaštitne slojeve ili skratiti njen vijek trajanja.

Zato je važno da prije svakog pranja provjerite uputstvo na etiketi i izbjegavate upotrebu omekšivača kod sljedećih stvari.

Sportska garderoba

Većina sportske odjeće izrađena je od materijala poput poliestera, elastina i najlona, koji omogućavaju koži da diše i odvode vlagu tokom fizičke aktivnosti. Omekšivač stvara tanki sloj na vlaknima i tako smanjuje njihovu sposobnost da efikasno upijaju i isparavaju znoj, prenosi Grand.

Kupaći kostimi

Kupaći kostimi imaju posebne premaze koji pomažu da se brže osuše i bolje podnose kontakt s vodom. Upotreba omekšivača može narušiti ta svojstva, zbog čega materijal postaje podložniji oštećenjima izazvanim hlorom ili morskom soli.

Vatrootporna odjeća

Pojedine dječje pidžame, spavaćice i kućni kompleti imaju tretman koji usporava ili sprečava zapaljenje tkanine. Omekšivač može oslabiti taj zaštitni efekat i time smanjiti bezbjednost odjeće.

Vodootporna odjeća

Jakne, mantili, pantalone i druga garderoba sa vodootpornim slojem ne bi trebalo da se peru uz dodatak omekšivača. On može oštetiti zaštitni premaz koji odbija vodu, pa odjeća vremenom gubi svoju osnovnu funkciju.

Flis i plišani materijali

Flis i slične mekane tkanine zadržavaju toplotu zahvaljujući specifičnoj strukturi vlakana. Iako omekšivač na prvi pogled djeluje korisno, dugoročno može obložiti vlakna i učiniti ih manje elastičnim, čime se smanjuje prirodna mekoća materijala.

Krpe i peškiri od mikrofibera

Mikrofiber je poznat po izuzetnoj moći upijanja i efikasnom uklanjanju prašine. Omekšivač popunjava sitne prostore između vlakana, zbog čega krpe i peškiri od ovog materijala gube dio svoje funkcionalnosti.

Peškiri

Mnogi žele što mekše peškire, ali pretjerana upotreba omekšivača može imati suprotan efekat. Vremenom se na vlaknima stvara sloj koji smanjuje njihovu sposobnost upijanja vode. Zato stručnjaci savjetuju da se omekšivač koristi povremeno, a ne pri svakom pranju.

Ako želite da vaša garderoba i kućni tekstil duže zadrže svoja originalna svojstva, omekšivač koristite pažljivo i samo tamo gdje je zaista potreban.

