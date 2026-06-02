Dvije decenije manifestacije "Proljeće u Muzeju"

Od‌jeljenje za obrazovno pedagoški rad Muzeja Republike Srpske obilježava 20 godina tradicionalne manifestacije "Proljeće u Muzeju" izložbom učeničkih likovnih radova pod motom "Muzejski eksponat kao inspiracija".

U Muzeju je postavljena jubilarna izložba radova učenika iz različitih krajeva Republike Srpske, a među prvim posjetiocima bili su učenici Osnovne škole "Sveti Sava" iz Kozarske Dubice, kojima je ovo ujedno bio i prvi dolazak u Muzej Republike Srpske, prenosi Srna.

Muzejski pedagog i savjetnik Nataša Nogo rekla je novinarima da se tokom cijele ove sedmice očekuje veliki broj učenika koji će posjetiti izložbu i upoznati se sa radovima svojih vršnjaka.

"Već 20 godina njegujemo jednu od najatraktivnijih manifestacija. Istrajali smo zahvaljujući velikoj ljubavi prema umjetnosti. Mnoge škole su uzele učešće u ovih 20 godina", rekla je Nogo.

Ona je navela da svi učenički radovi ostaju dio bogate muzejske arhive, dodavši da je za narednu godinu planirano da jubilarna postavka preraste u putujuću izložbu i bude predstavljena školama širom Republike Srpske.

Muzej je posjetila učenica šestog razreda Osnovne škole "Sveti Sava" Katarina Čekić koja je rekla da joj se posebno dopada spoj kreativnosti i učenja koji Muzej nudi učenicima.

"Sviđaju mi se radovi, a dopada mi se i što u Muzeju možemo da naučimo mnogo toga o našoj istoriji i kulturi", rekla je Katarina.

Pored same izložbe, učenici su imali priliku da obiđu i stalne muzejske postavke.