Treća sezona serije Euforija podijelila publiku koja je nekad u seriji vidjela glas generacije

Treća sezona serije Euforija završava nakon sedmica podijeljenih reakcija, a dio gledalaca i kritičara smatra da je nekadašnja generacijska drama otišla predaleko u bizarnim zapletima.

Serija HBO-a, u kojoj glavne uloge imaju Zendaja, Sidni Svini i Džejkob Elordi, vratila se nakon petogodišnje pauze obilježene štrajkovima, preradama scenarija i odlascima iz glumačke postave. Radnja nove sezone prati likove pet godina nakon srednje škole, u znatno mračnijoj i fragmentiranijoj fazi života.

Uprkos podijeljenim kritikama, gledanost je rekordna. Prvu epizodu u SAD-u pratilo ju je više od 12,3 miliona gledalaca, dok je globalna publika premašila 20 miliona, što je rast od 68 posto u odnosu na premijeru druge sezone u istom periodu.

Dio publike smatra da je serija izgubila emocionalnu dubinu i prepoznatljivost koju je imala 2019. godine. Novinarka i autorka Džes Bejkon ocijenila je da je Euforija u ovom trenutku gotovo mamac za bijes, navodeći da je potraga za viralnim scenama dovela do jednodimenzionalne priče. Gledateljka Eve Rigby kazala je da je serija ranije djelovala kao stilizirana verzija iskustava njene generacije, ali da je treću sezonu teže povezati sa stvarnim životom.

Kritike se odnose na sve ekstremnije zaplete, uključujući Onli Fens, nasilne scene osvete i kriminalne linije priče, ali ima i onih koji tvrde da je pretjerivanje oduvijek bilo dio identiteta serije. Pojedini fanovi hvale glumu, posebno nastupe Sindi Svini i Zendaje, dok terapeut za ovisnosti Gonzalo Sančez smatra da serija sada snažnije prikazuje sram, traumu i složenost oporavka.

komentator kulture Džejms Kirkham je ocijenio da je najveći problem četverogodišnji razmak između sezona, jer se publika i internet kultura danas mnogo brže mijenjaju. Teme identiteta, kuir iskustva i mentalnog zdravlja, koje su 2019. djelovale pionirski, u međuvremenu su postale dio šireg mejnstrim razgovora, pa Euforija više nema isti kulturni učinak kao na početku.