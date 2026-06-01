Dvoje djece povrijeđeno u sudaru kod Laktaša

Tri osobe, među kojima je dvoje djece, povrijeđeni su u sudaru autobusa i automobila koji se sinoć dogodio u Aleksandrovcu kod Laktaša.

Povrijeđeno je dvoje djece, rođeni 2011. i 2015. godine, te vozač automobila N.S. iz Laktaša. Nakon nesreće oni su vozilom Hitne pomoći prevezeni u UKC Republike Srpske radi ukazivanja ljekarske pomoći.

”Nezgoda se dogodila oko 20.50 časova na magistralnom putu Gradiška - Banjaluka. U nesreći su učestvovali vozač autobusa G.D. iz Novog Grada, te vozač automobila ”folskvagen”. Na licu mjesta izvršen je uviđaj, a tačne okolnosti nezgode se istražuju”, navode u PU Banjaluka.

Nakon sudara i autobus i automobil su sletili s puta. Autobus je direktno udario u betonski stub elektromreže, a oštećen je i saobraćajni znak.