Dvoje djece povrijeđeno u sudaru kod Laktaša

ATV
01.06.2026 13:55

Foto: Viber/Stanje na putevima Gradiška

Tri osobe, među kojima je dvoje djece, povrijeđeni su u sudaru autobusa i automobila koji se sinoć dogodio u Aleksandrovcu kod Laktaša.

Povrijeđeno je dvoje djece, rođeni 2011. i 2015. godine, te vozač automobila N.S. iz Laktaša. Nakon nesreće oni su vozilom Hitne pomoći prevezeni u UKC Republike Srpske radi ukazivanja ljekarske pomoći.

”Nezgoda se dogodila oko 20.50 časova na magistralnom putu Gradiška - Banjaluka. U nesreći su učestvovali vozač autobusa G.D. iz Novog Grada, te vozač automobila ”folskvagen”. Na licu mjesta izvršen je uviđaj, a tačne okolnosti nezgode se istražuju”, navode u PU Banjaluka.

Nakon sudara i autobus i automobil su sletili s puta. Autobus je direktno udario u betonski stub elektromreže, a oštećen je i saobraćajni znak.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Nezgoda na "9. januaru": Prevrnula se cisterna sa mlijekom

Uhapšena dva lica, pronađeni kokain i pištolj

Uhapšeno 8 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Za nepunih 40 minuta opljačkao četiri objekta: Banjalučanin predat OJT

