Uhapšeno 8 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Pripadnici Policijske uprave Zvornik uhapsili su tokom proteklog vikenda osam lica zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu, saopšteno je danas iz ove uprave.

Uhapšen je muškarac čiji su inicijali M.L. iz Han Pijeska, kod koga je kontrolom utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu u količini od 1,84 promila, te M.N. iz Bratunca koji je vozio sa 1,63 promila.

Uhapšeni su R.L. iz Zvornika i O.L. iz Bratunca kod kojih je utvrđeno prisustvo alkohola od 1,52 promila, te S.R. iz Osmaka sa 1,55 promila.

Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola uhapšen je A.G. koji je imao 1,58 promila alkohola, kao i M.B, oba iz Zvornika, koji je vozio sa 1,57 promila alkohola u organizmu.

Muškarac iz Osmaka čiji su inicijali A.L. uhapšen je zbog izazivanja saobraćajne nezgode pod dejstvom alkohola od 1,83 promila, prenosi Srna

Iz Policijske uprave podsjećaju da je od 27. maja stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja, kojim su pooštrene kaznene odredbe, između ostalog i za upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i pod dejstvom narkotičkih sredstava.

Novim zakonskim rješenjima propisano je da upravljanje vozilom sa koncentracijom alkohola većom od 1,50 promila u organizmu predstavlja teži prekršaj koji se kvalifikuje kao obijesna vožnja