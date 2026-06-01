Premijer prijeti predsjedniku: Pravni postupak ako ne podnese ostavku

ATV
01.06.2026 11:35

Мађарски премијер Петер Мађар обраћа се медијима у сједишту ЕУ у Бриселу, у петак, 29. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je nakon sastanka sa predsjednikom Tamašom Šuljokom da će Vlada, ako predsjednik ne podnese ostavku, pokrenuti pravni postupak za njegovo smjenjivanje sa funkcije.

Mađar je nakon pobjede njegove stranke Tisa na parlamentarnim izborima pozvao Šuljoka da podnese ostavku, optužujući ga da ne predstavlja nacionalno jedinstvo u glavnim pitanjima i da služi interesima prethodne vlade premijera Viktora Orbana. Suljok je odbio da podnese ostavku.

"Rekao sam predsjedniku da ću, ako ostane pri svom stavu i ne podnese ostavku, obavijestiti poslanike Tise o našim zakonskim prijedlozima i odmah ćemo započeti neophodne procedure", rekao je Mađar.

On je dodao da će zakonodavni proces trajati oko mjesec dana i da će uključivati "uklanjanje svih marioneta" koje su učestvovale u onome što je nazvao "demontažom vladavine prava i demokratije".

Orbanova partija Fides optužila je Mađara da je postavio "nezakonit ultimatum" i objavila da Šuljok ispunjava svoj zakoniti mandat koji traje do 2029. godine, te da ne može biti smijenjen.

Šuljok je ranije bio predsjednik najvišeg suda Mađarske, a na tu funkciju ga je izabrala stranka Fides 2016. godine, prenosi Srna.

