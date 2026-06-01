Sutra obustava saobraćaja u centru Banjaluke

Centar Banjaluke sutra će privremeno biti zatvoren za saobraćaj zbog obilježavanja velikog hrišćanskog praznika.

U utorak, 2. juna, od 18.00 do 21.00 čas doći će do potpune obustave saobraćaja u Ulici kralja Petra I Karađorđevića. Blokada će biti na snazi na dijelu od Aleje Svetog Save pa sve do Ulice Marije Bursać, a razlog je održavanje kulturno-umjetničkog programa povodom proslave Duhova.

Zbog ove obustave, linije javnog prevoza koje prolaze glavnom gradskom saobraćajnicom biće djelimično preusmjerene.

Autobusi koji dolaze iz smjera sjevera mijenjaju rutu tako što će iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića skretati desno u Ulicu Vuka Karadžića. Dalje će se kretati Ulicom Ranka Šipke, pa lijevo na zapadni tranzit sve do kružnog toka kod Bulevara cara Dušana, odakle nastavljaju svojom redovnom trasom.

U suprotnom smjeru, autobusi će voziti uobičajenim linijama, odnosno Kninskom i Vidovdanskom ulicom prema svojim krajnjim odredištima.

Tokom tročasovne blokade centra grada, regulaciju vrijeme i preusmjeravanje vozila kontrolisaće pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Vozačima se savjetuje oprez i poštovanje uputstava saobraćajne policije.