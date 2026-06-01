Rud se oglasio poslije "krađe" na Rolan Garosu

Autor:

ATV
01.06.2026 12:32

Руд се огласио послије "крађе" на Ролан Гаросу
Foto: Tanjug / AP / Thibault Camus

Norveški teniser Kasper Rud osvrnuo se na spornu situaciju sa meča protiv Žoaa Fonseke.

Sporni detalj viđen je u taj-brejku drugog seta, kada je Ruda dijelio jedan poen od izjednačenja na 1-1.

Fonseka je odigrao forhend, ali je neko iz publike viknuo "aut", tako da je zvučao kao sudija.

Sudija je došla da proveri trag, rekavši da je loptica unutra. Ipak, "hok-aj" na TV-u pokazao je kasnije da je zapravo bio aut.

"Forhend koji je odigrao bio je na samoj liniji, mogao je da bude i unutra i napolju. Očigledno, dosuđeno je da je bio dobar. Tako da, da sam dobio taj set, možda bih vodio sa 2-1... Umjesto 0-2 u setovima, bilo bi 1-1. Tako da je to, očigledno, prava šteta za mene", rekao je Rud.

Nahvalio je mladog Fonseku.

"Očekivao sam težak meč, i tako je i bilo. Nema mnogo slabosti u svojoj igri. Već je pobijedio mnoge vrhunske igrače, uključujući Novaka prije dva dana. Njegova igra je zaista impresivna", kaže Rud.

Fonseka je slavio sa 3-1 i on će u četvrtfinalu igrati protiv Jakuba Menšika, prenosi b92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Žoao Fonseka

Kasper Rud

tenis

Rolan Garos

