Francuska zaplijenila ruski brod: Oglasio se Kremlj

Autor:ATV
Komentari:0
Akcija Francuske u kojoj je zaplijenjen tanker "Tagor" je nezakonita i na granici je sa piraterijom, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Nismo saglasni da se ovakve akcije sprovode u punom skladu sa međunarodnim pravom - istakao je Peskov u obraćanju novinarima.
Peskov je dodao da će Rusija nastaviti da preduzima mjere da bi osigurala bezbjednost tereta na moru, uzimajući u obzir ovo negativno iskustvo.
Svijet
Makron objavio: Zaplijenili smo ruski brod
Vlasti Francuske su saopštile da je vojska ove zemlje zadržala tanker "Tagor" u Atlantskom okeanu, koji je navodno plovio iz Murmanska pod lažnom zastavom.
Iz ruske Ambasade u Parizu rekli su da Francuska nije obavijestila rusku stranu o svojim akcijama protiv broda.
U saopštenju Ambasade se navodi da je, prema prvim podacima, kapetan tankera ruski državljanin, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
7 h0
Republika Srpska
9 h0
Svijet
1 d0
Svijet
1 d0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Svijet
6 h0
Svijet
7 h0
Najnovije
16
26
16
22
16
19
16
19
16
12
Trenutno na programu