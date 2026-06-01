Francuska zaplijenila ruski brod: Oglasio se Kremlj

Akcija Francuske u kojoj je zaplijenjen tanker "Tagor" je nezakonita i na granici je sa piraterijom, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Nismo saglasni da se ovakve akcije sprovode u punom skladu sa međunarodnim pravom - istakao je Peskov u obraćanju novinarima.

Peskov je dodao da će Rusija nastaviti da preduzima mjere da bi osigurala bezbjednost tereta na moru, uzimajući u obzir ovo negativno iskustvo.

Vlasti Francuske su saopštile da je vojska ove zemlje zadržala tanker "Tagor" u Atlantskom okeanu, koji je navodno plovio iz Murmanska pod lažnom zastavom.

Iz ruske Ambasade u Parizu rekli su da Francuska nije obavijestila rusku stranu o svojim akcijama protiv broda.

U saopštenju Ambasade se navodi da je, prema prvim podacima, kapetan tankera ruski državljanin, prenosi Srna.