Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da zemlje Evropske unije, koje, kako je naveo, čine sve što je moguće da produže ukrajinski sukob, ne bi trebalo da govore ni o kakvim "crvenim linijama", jer su u tom smislu "prešle sve što se može preći".

"One (zemlje EU) prešle su sve što se može preći, tako da nema smisla dalje nabrajati", rekao je Peskov za portal Vesti, komentarišući izjavu predsjednice Evropske komisije (EK) Ursule fon der Lajen, koja je okrivila Rusiju za incident sa dronom u Rumuniji i navela da je Moskva "prešla još jednu crvenu liniju".

Peskov je ocijenio da su uzrok svih problema – Ukrajina i djelovanje kijevskog režima, prenio je Sputnjik.

"Zemlje koje čine sve što je moguće da osiguraju nastavak rata ne bi trebalo da govore ni o kakvim 'crvenim linijama'", istakao je Peskov.

On je istovremeno Ukrajinu i postupke kijevskog režima nazvao izvornim uzrokom svih problema u odnosima između Rusije i Evrope.

Ministarstvo odbrane Rumunije saopštilo je u petak da je dron pogodio zgradu u Galacu i da su tom prilikom povrijeđene dvije osobe.

Rumunske vlasti su optužile Rusiju za incident, ali nisu pružile dokaze za to.

Istovremeno, rumunska vojska nije presrela dron, iako ga je pratila pomoću radarskih sistema.

Predsjednik Rumunije Nikušor Dan izjavio je da je zbog incidenta donijeta odluka da generalni konzul Rusije u Konstanci bude proglašen personom non grata i da bude zatvoren Generalni konzulat Rusije u tom gradu.

Zvaničnici Rusije odbacili su optužbe da su ruske snage odgovorne za napad dronom na zgradu u Galacu.

