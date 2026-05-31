Logo
Large banner

Hrvatskog influensera pregazio auto

Autor:

ATV
31.05.2026 16:04

Komentari:

0
Adri Tiktoker Hrvatska Split
Foto: TikTok/Adri Petričević

Poznati hrvatski influenser Adrian Adri Petričević na svom Tik Tok profilu podijelio je bizaran incident, koji mu se desio na trećem regionalnom prvenstvu „Donut 9“.

U "Wastgateu", u Zaprešiću na auto-trkama, Adriana Adri Pešića, poznatijeg kao Adri pregazio je auto.

Na snimku, koji je podijeli, možete vidjeti trenutak u kome je Adrijeva noga završila ispod točka auta, kojim je upravljao jedan od učesnika utrke.

@.adrian_petricevic Dodite sutra na @DONUT3logy vidit kako pobjedujemo sa slomljenim nogama. #fyp #viral ♬ izvorni zvuk - ADRI

Na sreću, tragedija je izbjegnuta, a Adri je nastavio sa planiranim aktivnostima.

Uprkos nesreći, Adri je kako je to prepoznatljivo njemu nastavio u istom ritmu te podijelio video bizarne nesreće uz opis „Dođite sutra na Donut triolodži vidjeti kako pobjeđujemo sa slomljenim nogama“.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Adrian Adri Petričević

pregazio mladića autom

Hrvatska

Split

Automobil

video snimak

Tik Tok

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мина Костић у пратњи полиције примљена на психијатрију

Scena

Mina Kostić u pratnji policije primljena na psihijatriju

1 h

0
Дара Бубамара Радојка Аџић пјевачица

Scena

Dara Bubamara otvoreno o vezi sa mlađim dečkom: Životni partner na koga mogu da se oslonim

1 h

0
Џенифер Лопез, глумица

Scena

Ćerka Dženifer Lopez promijenila ime: Predstavlja se kao Oskar

3 h

0
Харис Џиновић

Scena

Haris žestoko opleo po Melininoj svadbi: "Glamur ti ne može niko platiti, moraš ga zaraditi"

3 h

0

  • Najnovije

16

52

Otac i majka gledali užas: D‌ječak (8) se spotakao i pao s mosta

16

46

Partizan prihvatio da ide u Dubai, finale počinje 4. juna

16

44

Uz ovaj jednostavan trik ohladite piće za samo nekoliko minuta

16

37

Proslavljena krsna slava Manastira Svete Trojice u Sasama

16

21

Nebeski skok mlade Banjalučanke na WTA listi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner