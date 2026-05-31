Hrvatskog influensera pregazio auto

Poznati hrvatski influenser Adrian Adri Petričević na svom Tik Tok profilu podijelio je bizaran incident, koji mu se desio na trećem regionalnom prvenstvu „Donut 9“.
U "Wastgateu", u Zaprešiću na auto-trkama, Adriana Adri Pešića, poznatijeg kao Adri pregazio je auto.
Na snimku, koji je podijeli, možete vidjeti trenutak u kome je Adrijeva noga završila ispod točka auta, kojim je upravljao jedan od učesnika utrke.
@.adrian_petricevic Dodite sutra na @DONUT3logy vidit kako pobjedujemo sa slomljenim nogama. #fyp #viral ♬ izvorni zvuk - ADRI
Na sreću, tragedija je izbjegnuta, a Adri je nastavio sa planiranim aktivnostima.
Uprkos nesreći, Adri je kako je to prepoznatljivo njemu nastavio u istom ritmu te podijelio video bizarne nesreće uz opis „Dođite sutra na Donut triolodži vidjeti kako pobjeđujemo sa slomljenim nogama“.
