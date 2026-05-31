Dara Bubamara otvoreno o vezi sa mlađim dečkom: Životni partner na koga mogu da se oslonim

Pjevačica ne krije koliko uživa s izabranikom kog je upoznala jednom prilikom na Mikonosu, potpuno neplanirano.

"Upoznali smo se na Mikonosu, spontano. Krenulo je zezanje, priča... Prvo smo se družili, izlazili, mene je oduševljavalo koliko je on zabavan dečko, kako lijepo priča. Kad je on otišao u Dubai da živi viđali smo se na relaciji Dubai - Novi Sad. Iako je od početka postojala strast i privlačnost, meni je nevjerovatno koliko smo mi kliknuli kao osobe. On nije samo moj momak, već životni partner na koga mogu da se oslonim" – počela je Dara u emisiji "Pretres" na "Hype" televiziji, dodajući da se zasad "razlika u godinama ne vidi".

"Mlađi je dosta od mene, ne drastično. Neću da kažem koliko, ima malo više od 26" – nasmijala se pjevačica, pa je nastavila onda o tome kako ga voli, te da je čovjek koji se dobro slaže sa njenim sinom.

"Njih dvojica se obožavaju; godinu dana uživam u vezi, bio je uz mene i kad sam imala neke probleme. Mnogo je dobar, mnogo mi pomaže. Krenulo mi je u životu. Da mi je neko rekao da će se ovo desiti ne bih mu vjerovala" – jasna je bila Bubamara.

Na pitanje da li bi se udala za njega, pak, najprije je izjavila da nije razmišljala o tome.

"Ne znam da li bih se udala... Neka bude kako Bog kaže; rekla bih "da" ako me zaprosi. Neću da baksuziram, nek sve ide svojim tokom. Žao mi je što nisam imala još d‌jece, jer sam mogla. Juče mi je Kosta rekao žao mi je što nemam brata. Mogla bih da rodim, ali da li bih mogla poslije sve ostalo ne znam... Mada, sve je moguće samo da smo živi i zdravi" – rekla je ona u pomenutoj emisiji, prenosi 24sedam.