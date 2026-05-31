Goga Sekulić doživjela nezgodu pred nastup u BiH: Pjevačici odmah ukazana pomoć

Pjevačica Goga Sekulić doživjela je nezgodu uoči nastupa na jednoj proslavi u BiH. Naime, pjevačica je nezgodno stala i izvrnula nogu, zbog čega je zadobila uganuće i hitno morala da potraži ljekarsku pomoć.

Ljekari su joj nakon pregleda privremeno stavili gips kako bi se povrijeđeni zglob stabilizovao i sprečile moguće komplikacije.

Ipak, Goga Sekulić je još jednom dokazala da je pravi profesionalac – nakon što joj je ukazana pomoć, vratila se na nastup, sela na stolicu i pjevala kako bi ispoštovala publiku.

Kako se saznaje, čim se vrati u Beograd, pjevačica će ponovo posjetiti ljekare, a planirano je da joj se privremeni gips zamijeni longetom kako bi se nastavilo sa praćenjem oporavka. Srećom, u pitanju nije ozbiljnija povreda. Goga se osjeća bolje i strogo se pridržava svih savjeta ljekara, pa se očekuje da će se u roku od desetak dana potpuno oporaviti i vratiti druženju sa publikom na nastupima.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da pjevačica doživljava peh, pošto je u septembru 2024. godine imala saobraćajnu nezgodu. Tada ju je na pješačkom prelazu na Zvezdari udario vozač automobila marke "folksvagen kedi", nakon čega je kolima Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar. Svjedoci te nesreće su istakli da je pjevačica bila svjesna, ali da je jaukala od bolova.

(Telegraf)