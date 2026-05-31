"Vratiti se crkvi i sebi, hramovi da uvijek budu puni"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da puni hramovi govore da je djelatnost Crkve veoma pozitivna i da želi da tako i ostane.

Nakon što je zajedno sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željko Cvijanović prisustvovao proslavi slave banjalučkog Hrama Svete Trojice, Dodik je rekao da su željeli da pokažu da poštuju Crkvu jer propagira srpsku pravoslavnu vjeru koja srpski narod drži okupljen kroz vijekove i daje mu identitet.

"Crkva od nas čini ljude sa pojačanim karakterom i nesumnjivo daje dimenziju onome što jesmo kao narod", ocijenio je Dodik u izjavi novinarima.

Poželio je da se narod vrati Crkvi i ali i sebi, naglasivši da će biti potrebno mnogo molitve, upornog rada, strpljenja, povjerenja jednih u druge da se prođu teška vremena koja predstoje imajući u vidu globalne procese koji nisu završeni već čekaju svoj završetak, a na njih ne možemo da utičemo.

"Bićemo konzumenti tih rješenja. Naše je da pokušamo zajedno sa Crkvom i mi kojim radimo kao izabrani predstavnici naroda da učinimo sve da u takvim okolnostima naša pozicija bude što bolja. Želimo da očuvamo mir i stabilnost i pružimo nadu svim ljudi koji tu žive", rekao je Dodik novinarima.

Cvijanovićeva je uputila čestitke vjernicima i sveštenstvu povodom slave hrama, istakavši da su ovo mjesta okupljanja.

Ona je izrazila zadovoljstvo što može zajedno sa svima da praznuje ovaj praznik, ali i zbog toga jer postoji veliko povjerenje u okviru Republike Srpske.

"Crkva radi svoj dio posla, a institucije svoj, ali najvažnije da se radi na dobrobit naroda", zaključila je Cvijanovićeva.

U prisustvu brojnih vjernika u banjalučkom hramu služena je Sveta arhijerejska liturgija, koju je predvodio Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem. Nakon liturgije prelomljen je slavski kolač.