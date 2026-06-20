Mladić (18) iz BiH izbo 16-godišnjaka nakon svađe

Državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je danas, 20. juna, nakon noćašnjeg incidenta kada je izbo 16-godišnjaka u grudi.

Kako prenose mediji, svađa među tinejdžerima eskalirala je u noći između petka i subote u šumskom pred‌jelu kod Filaha. Tamo se, navodno, okupilo pet prijatelja. Oko 0:20 časova, 18-godišnji državljanin BiH izbo je nožem 16-godišnjeg mladića u grudi. Motiv i pozadina napada još nisu razjašnjeni.

Žrtva hospitalizovana

Kako stoji u policijskom saopštenju, 16-godišnjak je nakon ukazane prve pomoći koju je pružila hitna služba prebačen u Klinički centar u Klagenfurtu. Istovremeno, 18-godišnjak uhapšen i trenutno se nalazi u policijskom pritvoru.

„Na svu sreću, 16-godišnjak nije u životnoj opasnosti. Pozadina napada još nije razjašnjena, osumnjičeni i svjedoci tek treba da budu saslušani. Pokrajinski kriminalistički ured preuzeo je istragu“, izjavio je portparol policije Matijas Kogelnig.

/Nezavisne novine/