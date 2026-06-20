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Američka vojska demantuje Iran: Ormuski moreuz nije zatvoren

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 19:58

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Ормуски мореуз
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Američka vojska odbacila je danas tvrdnje Irana da je zatvoren Ormuski moreuz, navodeći da je taj ključni plovni put i dalje otvoren i da američke snage prate situaciju kako bi osigurale nesmetan prolaz brodova.

Iran ne kontroliše Ormuski moreuz

"Iran ne kontroliše Ormuski moreuz", rekao je za Rojters portparol američke Centralne komande (CENTCOM) kapetan mornarice Tim Hokins.

Prema njegovim riječima, pomorski saobraćaj se odvija nesmetano, a američke snage prate situaciju kako bi osigurale da tako i ostane.

Stav Irana

Korpus garde Islamske revolucije saopštio je ranije danas da je Ormuski moreuz zatvoren i upozorio brodove da se ne približavaju tom plovnom putu.

Ормуски мореуз

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Iran ponovo zatvorio Ormuski moreuz

U saopštenju se navodi da je odluka o ponovnom zatvaranju Ormuza donijeta zbog "narušavanje bezbednosne situacije u regionu", s obzirom na očigledno kršenje obećanja Vašongtona i nesprovođenja prvog pasusa Memoranduma o razumijevanju za okončanje rata, koji nalaže prekid neprijateljstava na svim frontovima uključujući Liban, prenio je Tasnim.

Ukazuje se na "neprekidno i kontinuirano" kršenje prekida vatre od strane Izraela u južnom Libanu i "nemilosrdno ubijanje i raseljavanje stotina hiljada ugnjetavanih ljudi te zemlje", ali i na to da se izraelske snage nisu povukle sa teritorija južnog Libana.

Ističe se da će zbog svega ovoga Ormuski moreuz biti zatvoren za brodski saobraćaj i napominje da je ovo "prvi korak odgovora na kršenje obećanja neprijatelja".

"Ukoliko se agresija nastavi, biće planirani i preduzeti dalji koraci kako bi se neprijatelj primorao da ispuni svoje obaveze", zaključuje se u saopštenju.

Neimenovani američki zvaničnik rekao je juče da su se Izrael i Hezbolah složili oko prekida vatre koji je tebalo da počine u 16 časova po izraelskom lokalnom vremenu, nakon intenzivnih napada Izraela na jug Libana u kojima je poginulo 47 osoba.

Izraelska vojska (IDF) potvrdila je da je prekid vatre na snazi.

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