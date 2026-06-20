Iran ponovo zatvorio Ormuski moreuz

Pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz ponovo je obustavljen, saopštio je operativni štab Islamske revolucionarne garde Hatam-al-Anbija, uz obrazloženje da je odluka donesena zbog nastavka izraelskih napada na Liban.

U saopštenju se navodi da je odluka o ponovnom zatvaranju Ormuza donesena zbog "narušavanje bezbjednosne situacije u regionu", s obzirom na očigledno kršenje obećanja Vašongtona i nesprovođenja prvog pasusa Memoranduma o razumijevanju za okončanje rata, koji nalaže prekid neprijateljstava na svim frontovima uključujući Liban, prenosi agencija Tasnim.

Ukazuje se na "neprekidno i kontinuirano" kršenje prekida vatre od strane Izraela u južnom Libanu i "nemilosrdno ubijanje i raseljavanje stotina hiljada ugnjetavanih ljudi te zemlje", ali i na to da se izraelske snage nisu povukle sa teritorija južnog Libana.

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Ističe se da će zbog svega ovoga Ormuski moreuz biti zatvoren za brodski saobraćaj i napominje da je ovo "prvi korak odgovora na kršenje obećanja neprijatelja".

- Ukoliko se agresija nastavi, biće planirani i preduzeti dalji koraci kako bi se neprijatelj primorao da ispuni svoje obaveze - zaključuje se u saopštenju.

Neimenovani američki zvaničnik rekao je juče da su se Izrael i Hezbolah složili oko prekida vatre koji je tebalo da počine u 16.00 časova po izraelskom lokalnom vremenu, nakon intenzivnih napada Izraela na jug Libana u kojima je poginulo 47 osoba.

Izraelska vojska (IDF) potvrdila je da je prekid vatre na snazi.

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U jutrošnjim napadima izraelske vojske (IDF) na ciljeve širom Libana poginulo je najmanje 12 ljudi, prenijeli su danas libanski mediji.

(Tanjug)