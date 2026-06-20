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Užas u Hrvatskoj: Čopor pitbulova rastrgao psa i napao čovjeka

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 15:11

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Питбул пас
Foto: Efrem Efre/Pexels

U psećem parku u Ulici Franjevački put u Makarskoj došlo je do napada psa na drugog psa, koji je od zadobijenih povreda uginuo, dok je jedna osoba tokom razdvajanja pasa zadobila lakše tjelesne povrede. Policija je obavila uviđaj i potrebne istražne radnje, o slučaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo, a uključena je i veterinarska inspekcija.

Prema navodima svjedoka, kako piše Slobodna Dalmacija, incident se dogodio u jutarnjim satima u ograđenom dijelu psećeg parka pored Gradskog sportskog centra. Devetomjesečna kujica pasmine Parson Russell terijer nalazila se u parku kada je, prema tvrdnjama svjedoka, stigao vlasnik četiri pit bul terijera i pustio ih u ograđeni prostor bez brnjica. Psi su potom napali kujicu.

Njen vlasnik pokušao je odbraniti psa te je tom prilikom povrijeđen, a u pomoć je priskočio i jedan građanin koji je uspio izvući kujicu iz čeljusti pasa. Uprkos naporima da joj se pomogne, kujica je podlegla povredama tokom prevoza prema dežurnom veterinaru u Splitu.

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Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su da su zaprimili dojavu o događaju.

„Prema dosad utvrđenim informacijama, došlo je do napada psa na drugog psa koji je naknadno uginuo. Tokom razdvajanja pasa jedna osoba zadobila je lakšu tjelesnu povredu. Policijski službenici poduzeli su potrebne mjere i radnje te će o svim utvrđenim činjenicama obavijestiti nadležno tužilaštvo. Takođe, o događaju je obaviještena nadležna veterinarska inspekcija radi provođenja postupka i poduzimanja mjera iz svoje nadležnosti“, saopštili su iz PU splitsko-dalmatinske za Slobodnu Dalmaciju.

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Hrvatska

napad psa

psi napali čovjeka

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