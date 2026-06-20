Logo

Na KiM priveden Srbin, član Srpske liste

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 14:36

Komentari:

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Nenad Vukadinović iz sela Drenova kod Leška, direktor Departmana za poljoprivredu u opštini Leposavić i član Srpske liste priveden je jutros.

Takozvana kosovska policija privela je Vukadinovića, a potom je izvršen pretres imanja i stare kuće porodice Vukadinović u zaseoku Jezerine.

Na terenu je bio prisutan veći broj policijskih službenika, kao i psi tragači, piše Kosovo onlajn.

Војимир Матовић

Republika Srpska

Preminuo pukovnik Vojske Republike Srpske Vojimir Matović

Vukadinović je kratko iz policijskog vozila rekao da tokom pretresa "nisu pronašli ništa".

On je nakon pretresa porodične kuće u zaseoku Jezerine, odvezen policijskim vozilom.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kosovo i Metohija

privođenje

hapšenje

Komentari (0)

Pročitajte više

Moskva/Kremlj

Svijet

Oglasio se Kremlj povodom oduzimanja ordena Zelenskom: Bravo!

3 h

0
Змија у плафону сакривена.

Svijet

Scena kao iz horor filma: Mislili su da je kvar, a onda su iz plafona izvukli ovo

3 h

0
Плажа

Region

Drama na plaži u Hrvatskoj: Žena prestala da diše, brzom reakcijom policajaca spriječena tragedija

3 h

0
воз илустрација

Svijet

U sudaru vozova poginuo mašinovođa, više osoba povrijeđeno: Teška nesreća u Engleskoj

3 h

0

Više iz rubrike

Боске до детаља описао како је убио Бају

Srbija

Boske do detalja opisao kako je ubio Baju

23 h

0
Породица генерала Павковића поднијела тужбу против НАТО

Srbija

Porodica generala Pavkovića podnijela tužbu protiv NATO

23 h

0
Мајка дјечаку убици послала поруку 2 минута прије масакра

Srbija

Majka dječaku ubici poslala poruku 2 minuta prije masakra

1 d

0
Мајка убијеног дјечака у Рибникару

Srbija

Slučaj "Ribnikar" nakon presude: Šokantno svjedočenje majke nastradalog dječaka

1 d

0

  • Najnovije

17

10

Još jedna tragedija u Srpskoj

16

56

Za ova tri znaka slijedi veliki preokret: Sve će im ići od ruke

16

39

Kako ukoniti pesticide sa voća i povrća?

16

38

Dodik: Pukovnik Matović ostavio dubok trag u Vojsci Republike Srpske

16

30

Tri osobe poginule u stravičnoj nesreći kod Banjaluke

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima