Na KiM priveden Srbin, član Srpske liste

Foto: ATV

Nenad Vukadinović iz sela Drenova kod Leška, direktor Departmana za poljoprivredu u opštini Leposavić i član Srpske liste priveden je jutros.

Takozvana kosovska policija privela je Vukadinovića, a potom je izvršen pretres imanja i stare kuće porodice Vukadinović u zaseoku Jezerine. Na terenu je bio prisutan veći broj policijskih službenika, kao i psi tragači, piše Kosovo onlajn. Republika Srpska Preminuo pukovnik Vojske Republike Srpske Vojimir Matović Vukadinović je kratko iz policijskog vozila rekao da tokom pretresa "nisu pronašli ništa". On je nakon pretresa porodične kuće u zaseoku Jezerine, odvezen policijskim vozilom. (SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.