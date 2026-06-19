Porodica generala Pavkovića podnijela tužbu protiv NATO

Porodica generala Nebojše Pavkovića podnijela je danas pred Drugim osnovnim sudom u Beogradu tužbu protiv NATO-a zbog generalove smrti koja se dovodi u vezu sa posljedicama izloženosti osiromašenom uranijumu korištenom u agresiji NATO-a na SR Jugoslaviju 1999. godine, potvrdio je advokat porodice Srđan Aleksić.

On je precizirao da su Pavkovićev sin Darko i ćerka Marija tužbu podnijeli zbog stradanja bliskog lica na ime nematarijalne štete zbog upotrebe osiromašenog uranijuma i teških metala tokom NATO agresije.

"Tužbu smo predali danas i sada očekujemo da sud zakaže ročište", rekao je Aleksić Srni i dodao da tužba ima 1.000 strana sa svim dokazima i dokumentacijom.

Aleksić je naveo da je tužbu pisao šest mjeseci zajedno sa italijanskim kolegom Anđelom Tartaljom, koji je u Italiji dobio desetine presuda zbog obolijevanja i smrti italijanskih vojnika iz sastava Kfora koji su boravili na Kosovu i Metohiji.

On je istakao da tužbu temelji na medicinskim dokazima i laboratorijskoj analizi iz Italije, koja je pokazala da je u tijelu generala Pavkovića, koji je obolio od dva kancera i preminuo, bilo 29,80 mikrograma na kilogram osiromašenog uranijuma, a pronađeni su i najteži metali.

"Ta analiza je apsolutni dokaz da je u njegovom tijelu osiromašeni uranijum. Dva kancera je imao, a isto je i kod italijanskih vojnika iz Kfora koji su bili na teritoriji gađanoj osiromašenim uranijumom. U pravilu su se i kod njih pojavljivala dva ili više kancera", ukazao je Aleksić.

On je dodao da tužbu temelji i na osnovu nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine, vještaka toksikologa i na osnovu stava Svjetske zdravstvene organizacije da osiromašeni uranijum i teški metali izaivaju kancer.

"Osnov za tužbu je i desetine presuda u Italiji, na osnovu presude Suda u Strazburu, te naučnih dokaza, jer razvojem nanotehnologije može da se utvrdi šta čovjek ima u svom tijelu", naveo je Aleksić.

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On je ukazao i na činjenicu da su italijanski sudovi, gdje su u istoj ili situaciji kao i general Pavković bili italijanski vojnici iz Kfora, dosuđivali u korist oštećenih.

"Italija je članica NATO-a i ona je dosuđivala u korist oštećenih, pa zašto onda ne bi i Srbija kada je riječ o njenim građanima", rekao je Aleksić.

On smatra da tumačenje da NATO i njegovi pripadnici imaju imunitet od procesuiranja u Srbiji nije utemeljeno.

"Oni imaju imunitet od 2005. godine pa nadalje prilikom prolaza kroz teritoriju Srbije, ali nikako za ubijanje ljudi i razaranje SR Jugoslavije i Srbije, kao i ogromnu materijalnu štetu i 2.500 ubijenih građana Srbije, 89 djece i 3.000 ranjenih", rekao je Aleksić.

Istakao je da NATO ne može da ima imunitet ni od zagađenja životne sredine, jer je tokom agresije 1999. godine počinjen ekocid.

"Oni su nam trajno zagadili životnu sredinu, što je u međunarodnom krivičnom pravu najteže krivično djelo. Drugo, imunitet na koji se oni pozivaju suprotan je Ustavu Srbije, Povelji o zaštiti ljudskih prava Evropskog suda u Strazburu i Povelji UN, jer se na taj način građani ostavljaju bez sudske zaštite", naveo je Aleksić.

General Nebojša Pavković u vrijeme NATO agresije bio je komandant Treće armije tadašnje Vojske Jugoslavije i kretao se po čitavoj teritoriji Kosova i Metohije, koja je gađana i projektilima sa osiromašenim uranijumom, prenosi Srna.