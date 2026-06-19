Pojeftinjenje koje su svi čekali - gorivo u Srpskoj dugo nije bilo jeftinije

Autor:ATV redakcija
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Utišavanje sukoba na Bliskom istoku dovelo je do stabilizacije cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, što se direktno odražava na benzinske pumpe u Republici Srpskoj.
Cijena barela nafte na svjetskim berzama trenutno se kreće u rasponu od 75 do 78 dolara, što nastavlja trend pojeftinjenja koji traje već duže od mjesec dana.
"Cijene na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj su u padu već gotovo više od mjesec dana, tako da imamo situaciju da maksimalne cijene koje smo imali krajem trećeg i početkom četvrtog mjeseca, gdje su bile gotovo četiri marke, danas su za marku niže. Trenutna situacija dovešće do dodatnog pada cijena", istakao je za RTRS predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić.
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