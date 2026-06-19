Minić: Ispravljena nepravda prema pripadnicima MUP-a

Cilj jačanja institucija Republike Srpske je da Srpska bude samoodrživa, izjavio je na Palama predsjednik Vlade Savo Minić.

On je istakao da je opredjeljenje Vlade da Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) ima što bolje uslove za rad, od zgrada do materijalno-tehničkih sredstava i školovanog kadra.

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"Trenutno su u završnoj fazi i druge javne nabavke kada su u pitanju vozila i oprema za MUP", izjavio je Minić novinarima na Palama nakon otvaranja novog objekta Policijske uprave Istočno Sarajevo.

On je dodao da je ispravljena nepravda koja se odnosila na penzionisanje pripadnika MUP-a do 2019. godine.

Najviše rukovodstvo Republike Srpske svečano je danas na Palama otvorilo novi objekat Policijske uprave Istočno Sarajevo vrijedan 11.537.000 KM, prenosi "Srna".

Svečani čin, presijecanje vrpce, obavili su predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.

U novom objektu, površine 5.123 metra kvadratna, biće smještena i Policijska stanica Pale, Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja, Jedinica žandarmerije Pale i lokacija za izdavanje ličnih dokumenata.

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Policijska uprava Istočno Sarajevo pokriva opštine Pale, Sokolac, Istočni Stari Grad, Istočnu Ilidžu, Istočno Novo Sarajevo, Rogaticu, Trnovo i Han Pijesak.