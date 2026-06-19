Najviše rukovodstvo Srpske na ceremoniji otvaranja novog objekta PU Istočno Sarajevo

Na Palama je počela ceremonija povodom otvaranja novog objekta Policijske uprave Istočno Sarajevo, a načelnik Branimir Šehovac dočekao je najviše rukovodstvo Republike Srpske.

Šehovac je dočekao ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Budimira i predsjednika Milorada Dodika.

Ceremoniji otvaranja novog objekta, vrijednog 11.537.000 KM, osim pripadnika Policijske uprave Istočno Sarajevo, prisustvuju i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, načelnici opština u sastavu grada, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, te predstavnici srpskog naroda u zajedničkim institucijama i brojni građani.

U novom objektu, površine 5.123 metra kvadratna, biće smještena i Policijska stanica Pale, Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja, Jedinica žandarmerije Pale i lokacija za izdavanje ličnih dokumenata.

Pale PU Istočno Sarajevo

Policijska uprava Istočno Sarajevo pokriva opštine Pale, Sokolac, Istočni Stari Grad, Istočnu Ilidžu, Istočno Novo Sarajevo, Rogaticu, Trnovo i Han Pijesak, prenosi Srna.