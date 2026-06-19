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Najviše rukovodstvo Srpske na ceremoniji otvaranja novog objekta PU Istočno Sarajevo

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 14:20

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Званичници Српске на Палама
Foto: ATV

Na Palama je počela ceremonija povodom otvaranja novog objekta Policijske uprave Istočno Sarajevo, a načelnik Branimir Šehovac dočekao je najviše rukovodstvo Republike Srpske.

Šehovac je dočekao ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Budimira i predsjednika Milorada Dodika.

Ceremoniji otvaranja novog objekta, vrijednog 11.537.000 KM, osim pripadnika Policijske uprave Istočno Sarajevo, prisustvuju i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, načelnici opština u sastavu grada, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, te predstavnici srpskog naroda u zajedničkim institucijama i brojni građani.

U novom objektu, površine 5.123 metra kvadratna, biće smještena i Policijska stanica Pale, Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja, Jedinica žandarmerije Pale i lokacija za izdavanje ličnih dokumenata.

Пале ПУ Источно Сарајево
Pale PU Istočno Sarajevo

Policijska uprava Istočno Sarajevo pokriva opštine Pale, Sokolac, Istočni Stari Grad, Istočnu Ilidžu, Istočno Novo Sarajevo, Rogaticu, Trnovo i Han Pijesak, prenosi Srna.

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Tagovi :

Istočno Sarajevo

Zvaničnici Republike Srpske

MUP Republike Srpske

Pale

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