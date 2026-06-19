Narodni front reagovao zbog anketa u kojima su ispod cenzusa

Puštanje u medije rezultata ankete u kojima lider PSS-a Draško Stanivuković izgleda kao najbolji kandidat opozicije nije bio samo udar na SDS, nego i Narodni front koji je prema rezultatima ispod cenzusa. Iz stranke Jelene Trivić pomalo zakašnjela reakcija. Dok se ona lično ne oglašava, informativna služba prenosi izjavu Branislava Čereka staru dva dana.

Ovo je ujedno i direktni udar na Jelenu Trivić i Narodni front. Odmah po objavljivanju tih rezultata, 17. jula, pobunio se član Predsjedništva Narodnog fronta Branislav Čerek. Istraživanje u kojem je Stanivuković najbolji kandidat opozicije nazvao je plodom nečije mašte i pozvao građane da budu oprezni.

Šta je rekao Čerek prenijećemo u nastavku, ali ono što je još zanimljivije je saopštenje Narodnog fronta koje je stiglo tek danas. Naime, Čerek je iznio svoj stav 17. jula, a Narodni front je prenio njegovu izjavu u formi saopštenja tek danas.

Objava Branislava Čereka

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović je u emisiji ATV-a komentarisao pomenuto istraživanje i poručio da je Jelena Trivić iskorištena i da to sada i sama vidi.

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"Prvo su izvukli Jelenu iz PDP-a, pa su joj dali poslanike da bi se ona sa svima zavadila i onda su je pustili niz vodu. Sad joj Draško daje jedan odsto, a prije mjesec dana govorio bićeš premijer. Stanivuković i Blanuša sjede, nju nisu ni pozvali. Iskoristili su je, pustili su je niz vodu. Lijepo sam joj govorio, bolje se objesiti za suvo drvo, nego da se vežeš za Draška Stanivukovića. Ako si racionalna, neko te može prevariti samo jednom", rekao je Vukanović u emisiji ATV-a 16. juna kada je istraživanje objavljeno i poručio da Trivićka zbog toga neće moći spavati jer vidi kako su je nasamarili i iskoristili.

Čerek: Vidimo se na izborima, a ne u lažnim anketama

Povodom različitih istraživanja javnog mnjenja koja su se posljednjih dana pojavila u medijima, Branislav Čerek, član Predsjedništva Narodnog fronta, poručio je da građani treba da budu oprezni i da pažljivo provjeravaju kredibilitet takvih sadržaja prije nego što im povjeruju.

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„Nakon što smo proje nekoliko dana vidjeli nepotpisano istraživanje, koje je evidentno plod nečije mašte, osvanulo je i istraživanje javnog mnenja agencije Faktor plus, sa potpisom agencije i njenog direktora, kao i svim relevantnim parametrima koje jedno istraživanje treba da ima. Prema tom istraživanju, Narodni front - Jelena Trivić ima stabilnih šest odsto podrške“, rekao je Čerek.

On je naglasio da će se u narednom periodu, kako se budu približavali izbori, u javnosti pojavljivati sve više različitih anketa i istraživanja, zbog čega je važno znati razlikovati relevantne podatke od političkog marketinga.

„Svjesni da nas u narednom periodu čeka poplava raznih istraživanja, veoma je važno da javnost obrati pažnju na osnovne stvari, da li je navedena agencija koja je sprovodila istraživanje, koliki je uzorak, u kom periodu je istraživanje rađeno i da li su dostupni ostali relevantni parametri. Tek nakon toga može se donijeti ozbiljan sud o tome da li je istraživanje relevantno ili nije“, poručio je Čerek.

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Prema njegovim riječima, Narodni front neće svoju politiku i rad bazirati na anketama, pogotovo ne lažnim, već će nastaviti da gradi podršku među građanima neposrednim kontaktom i radom na terenu.

„Sa ili bez istraživanja, mi u Narodnom frontu ostajemo posvećeni radu na terenu, direktnom kontaktu sa ljudima, afirmativnoj kampanji i promovisanju naših ideja, vizija i planova. To je naš odgovor na političku scenu u kojoj su, nažalost, sve češći pokušaji podmetanja, blaćenja i napada, čemu su očigledno skloni i pojedinci iz opozicije“, zaključio je Čerek.