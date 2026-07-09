Snimljena Puma! Hitno izdato upozorenje građanima da ne idu u šumu!

Opština Polanov u Zapadnopomorskom vojvodstvu u Poljskoj upozorila je stanovnike na pumu koja se kreće šumama u okolini mjesta Karsinka i Rekovo i apelovala da ne ulaze u šumu.

Formiran je opštinski krizni štab kako bi se životinja što prije locirala i uhvatila.

"U slučaju da primetite predatora, molimo vas da budete izuzetno oprezni", navodi se u zvaničnom upozorenju opštine Polanov.

Apel stanovnicima

Opština je dobila dojavu od šumara koje je uzbunio lovac koji je tokom lova primjetio i snimio ovu divlju životinju iz veoma velike blizine, javlja RMF 24.

Prema informacijama koje je u četvrtak za Poljsku novinsku agenciju PAP izneo Maćej Vjorek, zadužen za odnose sa medijima u Regionalnoj direkciji državnih šuma u Ščećineku, lovac je pumu snimio dva puta.

Prvi put ju je primjetio dok je išao u lov. Još je bio dan. Pravio je buku, vikao je da otera životinju, ali ona nije reagovala. Ispalio je hitac upozorenja i tek tada je reagovala, ali sa velikim zakašnjenjem i bez očekivanog efekta. Nije pobjegla, već je napravila samo nekoliko koraka u stranu. To bi moglo da znači da je puma već starija i nagluva.

Nekoliko sati kasnije, u noći između 6. i 7. jula, prišla je lovačkoj čeki u kojoj se nalazio lovac, rekao je Vjorek.

"Sve ukazuje na pumu"

Lovac je o incidentu obavestio šumariju Manovo, predao snimke i tačnu lokaciju na kojoj je primjetio pumu. Šumari su obavijestili gradsku upravu Polanova, jer je životinja primjećena na području te opštine.

"Dobar kvalitet snimaka ne ostavlja dilemu da li je lovac vidio risa, geparda ili pumu. Sve ukazuje na pumu", rekao je Vjorek.

U saopštenju koje je potpisao gradonačelnik Polanova Gžegož Lipski, opština moli građane da ne ulaze u šume u okolini Karsinke i Rekova, kao ni u okolna područja.

Navodi se da je formiran opštinski krizni štab kako bi se životinja što prije pronašla i uhvatila. Štab treba hitno pozvati na brojeve telefona 515 151 086 ili 519 195 848 ukoliko neko primjeti predatora. Prve prijave su već stigle. Predator je ponovo viđen u okolini Karsinke.

U četvrtak je sekretarka Polanova Dorota Buzkovska-Šalbjžerz obavestila PAP da je opština već uspostavila saradnju sa specijalizovanom firmom iz Ščećina koja se bavi hvatanjem divljih životinja. Prvi pokušaji, za sada bez uspjeha, sprovedeni su tokom noći između 8. i 9. jula, rekla je sekretarka.

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Karsiny, gmina Polanów, zachodniopomorskie. W lesie pojawiła się puma🫢🤫 pic.twitter.com/UiA2QBUjQD — PikuśPOL 🇵🇱 ‏📿 (@pikus_pol) July 9, 2026

Dodala je da je opština obavestila sva lokalna naselja o situaciji, da su odgovarajuća upozorenja sa molbom da se ne ulazi u šume postavljena na oglasnim tablama i da sarađuju sa policijom.

"O opasnosti smo obavjestili i opštinu Bobolice, jer je životinja primjećena blizu granice između opština Polanov i Bobolice", rekla je Buzkovska-Šalbjžerz.

Kamere za nadzor u šumama

Vjorek je saopštio da će Regionalna direkcija državnih šuma u Ščećineku postaviti foto-zamke u šumama gdje bi puma mogla da se nalazi i tamo poslati patrole šumske straže.

"Mi ovaj teren najbolje poznajemo. A u šumama sada ima mnogo ljudi, što se vidi po šumskim parkinzima, jer je sezona branja borovnica. Imamo i svoje radnike u šumi i stalo nam je do njihove bezbjednosti", naglasio je šumar.

Zvaničnici Polanova su, prije nego što su na opštinskom Fejsbuk nalogu objavili upozorenje stanovnicima o pumi, konsultovali istraživače sa Instituta za biologiju sisara Poljske akademije nauka kako bi bili sigurni da je riječ upravo o toj životinji.

Ovo nisu prve potrage za velikom predatorskom mačkom u šumama Zapadnopomorskog vojvodstva. Krajem januara opština Bedzino upozorila je stanovnike nakon dojave seoske starešine o pumi ili gepardu koji je nekoliko nedjelja ranije snimljen foto-zamkom u šumskom kompleksu kod mjesta Strahomino. Tada predator nije pronađen niti uhvaćen.

(telegraf)