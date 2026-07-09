Lavrov objasnio zašto je Rusija izgubila vjeru da Zapad želi da riješi sukob

Ruska strana je u potpunosti izgubila vjeru u to da Zapad želi da postigne mirovni sporazum. Moskva više neće vjerovati zapadnim zemljama da su spremne za pregovaračka rješenja, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nakon razgovora sa Marijom Manuelom duš Santuš Lukaš, ministrom spoljnih poslova Mozambika, u Maputu.

- Zapad licemjerno nastavlja da poziva na rješenje putem pregovora. Pregovaračka rješenja, i to uz garancije Zapada, bila su postignuta još 2014, 2015. i 2019. godine. U svim tim slučajevima zapadne garancije je sam Zapad prekršio, ispostavilo se da su bile lažne - istakao je ruski ministar.

Prema njegovim rečima, tako je i 2022. godine već postojalo pregovaračko rješenje između Rusije i Ukrajine, ali ga je isti taj Zapad potkopao - otvoreno i javno.

- Više nećemo verovati Zapadu kada kaže da želi pregovaračka rješenja. Taj rezervoar dobre volje i nade konačno je iscrpljen - naveo je šef ruske diplomatije.

- Rusija je sa svoje strane potvrdila zahvalnost mozambičkim prijateljima na njihovom razumijevanju uzroka ukrajinskog sukoba, kao i na njihovom uravnoteženom, argumentovanom i odgovornom stavu koji zauzimaju po pitanju Ukrajine u Ujedinjenim nacijama, "ne podržavajući namere Zapada da ukrajinizuje gotovo cjelokupnu agendu" - naveo Lavrov.

Lavrov boravi u glavnom gradu Mozambika u okviru turneje po Africi. Prethodno je posjetio Etiopiju i Nigeriju.