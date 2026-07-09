Logo

Lavrov objasnio zašto je Rusija izgubila vjeru da Zapad želi da riješi sukob

09.07.2026 21:07

Komentari:

0
Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров разговара са предсједницом Међународног комитета Црвеног крста Мирјаном Спољарић Егеr у вили Зинаиде Морозове у Москви, у сриједу, 1. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP

Ruska strana je u potpunosti izgubila vjeru u to da Zapad želi da postigne mirovni sporazum. Moskva više neće vjerovati zapadnim zemljama da su spremne za pregovaračka rješenja, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nakon razgovora sa Marijom Manuelom duš Santuš Lukaš, ministrom spoljnih poslova Mozambika, u Maputu.

- Zapad licemjerno nastavlja da poziva na rješenje putem pregovora. Pregovaračka rješenja, i to uz garancije Zapada, bila su postignuta još 2014, 2015. i 2019. godine. U svim tim slučajevima zapadne garancije je sam Zapad prekršio, ispostavilo se da su bile lažne - istakao je ruski ministar.

Prema njegovim rečima, tako je i 2022. godine već postojalo pregovaračko rješenje između Rusije i Ukrajine, ali ga je isti taj Zapad potkopao - otvoreno i javno.

- Više nećemo verovati Zapadu kada kaže da želi pregovaračka rješenja. Taj rezervoar dobre volje i nade konačno je iscrpljen - naveo je šef ruske diplomatije.

- Rusija je sa svoje strane potvrdila zahvalnost mozambičkim prijateljima na njihovom razumijevanju uzroka ukrajinskog sukoba, kao i na njihovom uravnoteženom, argumentovanom i odgovornom stavu koji zauzimaju po pitanju Ukrajine u Ujedinjenim nacijama, "ne podržavajući namere Zapada da ukrajinizuje gotovo cjelokupnu agendu" - naveo Lavrov.

Lavrov boravi u glavnom gradu Mozambika u okviru turneje po Africi. Prethodno je posjetio Etiopiju i Nigeriju.

Podijeli:

Tag :

Sergej Lavrov

Komentari (0)

Više iz rubrike

Нијемци објавили да је Чешку погодио снажан земљотрес. Чеси: То је грешка

Svijet

Nijemci objavili da je Češku pogodio snažan zemljotres. Česi: To je greška

1 h

0
упозорење земљотрес бих данас

Svijet

Snažan zemljotres u Češkoj i Slovačkoj

2 h

1
Заустављен реактор нуклеарне електране у Француској

Svijet

Zaustavljen reaktor nuklearne elektrane u Francuskoj

4 h

0
Човјек се хлади у фонтани док температуре расту током фестивала Сан Фермин у Памплони, на сјеверу Шпаније, у понедјељак, 7. јула 2026. године.

Svijet

U Barseloni izmjeren rekord od 40,7 stepeni: Evropu zahvatio novi talas vrućina

4 h

0

  • Najnovije

21

31

Episkop Sergije: BiH kao zemlja apsurda

21

26

Cvijanović: U jedinstvu naroda i naših institucija leži najveća snaga Republike Srpske

21

12

U Kutima medvjed češći gost od ljudi

21

07

Lavrov objasnio zašto je Rusija izgubila vjeru da Zapad želi da riješi sukob

21

06

Ovaj horoskopski znak bi konačno mogao da riješi davno zaboravljeni spor oko imovine

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima