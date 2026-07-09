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Zaustavljen reaktor nuklearne elektrane u Francuskoj

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 17:08

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Заустављен реактор нуклеарне електране у Француској
Foto: Markus Distelrath/Pexels

Francuska kompanija za električnu energiju EDF obustavila je rad nuklearne elektrane "Gofeš" nakon što je ekstremna vrućina izazvala skok temperature u rijeci Garoni, koja se koristi za hlađenje reaktora.

"Energetski blok broj 2 nuklearne elektrane EDF `Gofeš` prekinuo je sa radom danas u 11.30 časova", navodi se u saopštenju kompanije.

Prvi reaktor elektrane je od ranije na održavanju, što znači da je gašenje drugog bloka efikasno dovelo do isključivanja cijelog postrojenja.

Prognozira se da će se sutra rijeka Garona zagrijati na 28 stepeni Celzijusa. Prema francuskim propisima, nuklearne elektrane su dužne da smanje ili obustave proizvodnju električne energije tokom ekstremnih vrućina kako bi se spriječilo dalje zagrijavanje rijeka i zaštitili lokalni ekosistemi.

Francuska, kao i nekoliko drugih evropskih zemalja, posljednjih sedmica je pogođena intenzivnim vrućinama.

Krajem juna, meteorološka služba zemlje izdala je upozorenje na visoku temperaturu u 72 od 96 departmana kontinentalne Francuske, što je novi rekord.

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Francuska

nuklearni reaktor

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