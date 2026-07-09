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Kovačević: Blanuša i Stanivuković će biti predsjednici Republike i Vlade jedino ukoliko poslije oktobra nastupi mjesec limburg

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 17:09

Komentari:

2
Радован Ковачевић
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša i predsjednik PSS-a Draško Stanivuković će biti predsjednici Republike i Vlade, jedino ukoliko poslije oktobra nastupi mjesec limburg, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Znači nikad", napisao je Kovačević na Iksu.

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Tagovi :

Radovan Kovačević

Draško Stanivuković

Branko Blanuša

Komentari (2)

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