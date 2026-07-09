Kovačević: Blanuša i Stanivuković će biti predsjednici Republike i Vlade jedino ukoliko poslije oktobra nastupi mjesec limburg

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SDS-a Branko Blanuša i predsjednik PSS-a Draško Stanivuković će biti predsjednici Republike i Vlade, jedino ukoliko poslije oktobra nastupi mjesec limburg, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
"Znači nikad", napisao je Kovačević na Iksu.
Blanuša i Stanivuković će biti predsjednici Republike i Vlade, jedino ukoliko poslije oktobra nastupi mjesec limburg.— Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) July 9, 2026
Znači nikad.
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