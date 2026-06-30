Kovačević: Koncept otimanja i prisvajanja srpske istorije, kulture i nasljeđa neće proći

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević poručio je da koncept otimanja i prisvajanja srpske istorije, kulture i nasljeđa, koji na prostorima BiH postoje vijekovima, neće proći i da je to juče jasno poručila i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Kovačević je rekao da je ono što se juče desilo u Predsjedništvu BiH očigledan dokaz kako članovi Denis Bećirović, Željko Komšić i političko Sarajevo vide BiH.

"To je BiH u kojoj se Srbi i Republika Srpska ne pitaju ništa, nego im se nameće volja političkog Sarajeva", istakao je Kovačević.

On je naglasio da je reakcija Cvijanovićeve bila adekvatna i da je pokazala jasnu poruku da Republici Srpskoj i Srbima niko neće nametati ništa.

"Ta nebuloza da vi pričate o tome da ćete u neku komisiju poslije 30 godina vraćati strance da preglasavaju zajedno sa vama Srbe i da onda za sve to kažete da tu nema nikakvog međunarodnog elementa i da nema prostora da srpski član Predsjedništva uloži veto, odnosno zaštitu vitalnog interesa Republike Srpske, to je nešto što čovjek ne može ni da vjeruje", rekao je Kovačević novinarima.

Kovačević je podsjetio na period kada je u BiH ambasador SAD-a bio Majkl Marfi.

"Ja moram da podsjetim na jednu stvar. U prethodnom periodu kada je u BiH bio prisutan zlotvor Majkl Marfi, američki ambasador, dobili smo informaciju da je na jednom sastanku sa predstavnicima političkih stranaka iz Sarajeva rekao da u potpunosti ignorišu odluke Republike Srpske i da donose odluke kao da su samostalni, a kada mu je jedan od predstavnika sarajevskih stranaka postavio pitanje `a šta ćemo kad to isto urade Srbi iz Republike Srpske na istim pozicijama na kojima smo i mi`, onda im je on rekao `pa onda ćemo da ih gonimo kroz pravosuđe`", podsjetio je Kovačević.

On je ponovio da koncept BiH u kojem je dozvoljeno preglasavanje Srba, bez mogućnosti da se brane, neće proći, prenosi Srna.